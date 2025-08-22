快訊

鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

臻鼎、定穎 權證押逾五個月

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

受到美股收跌拖累、追價意願偏弱，台股昨（22）日下跌197點，成交量不足4,000億元，市場觀望聯準會主席鮑爾於傑克森霍爾年會的演講。盤面上，臻鼎-KY（4958）、定穎投控（3715）等PCB股持續為資金追捧焦點。發行券商指出，投資人可留意相關權證的布局機會。

臻鼎-KY在7月歸屬母公司純益3.83億元，年減59%，單月每股純益（EPS）為 0.4元。法人指出，ABF載板產能利用率持續提升，受惠先進封裝載板的旺盛需求，2025年將配合客戶量產下一代產品。AI相關產品的營收持續成長，預計將從2024年45%營收比重提升到2025年的60~70%，帶動整體毛利率增加。

定穎投控的車用產品客戶多為歐美廠商，中系客戶很少，多為高階HDI的產品。法人指出，2025年的主要成長動力：網路通訊中以伺服器成長最大、儲存裝置次之。泰國廠目前的稼動率約50%，預計下半年能再提升。

就產業面來說，隨著全球行動數據流量大幅提升，帶動網路服務營運商、電信商及各類物聯網和車聯網廠商進行擴產，並提升產品規格來滿足低延遲、高可靠性與高速運算處理需求，帶動PCB板層數與材料的提升。

而AI應用服務帶動高階交換器需求成長，受惠AI趨勢，推升全球高速運算和數據傳輸量，有助於PCB的材料升級、層數增加、高階ABF載板的需求成長。

權證發行商建議，看好臻鼎-KY、定穎投控可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

延伸閱讀

金居、富喬、台玻越關越大尾？專家「籌碼鬆動恐反彈無力」：但目前熱度仍在

臻鼎旗下鵬鼎淮安園區動土 經營鐵三角現身

掌握趨勢 證交所 PCB 產業主題式業績發表會場場滿座

AI助攻PCB 台廠迎營運高峰

相關新聞

黃仁勳「快閃」 台指期夜盤勁揚逾百點

台指期夜盤22日開盤後，在台股日盤賣壓宣洩、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳「快閃」台灣、美股電子盤同步由黑翻紅中，以2...

鮑爾傑克森洞年會還沒開講 台指期夜盤衝高百點

美國聯準會主席鮑爾將在台灣時間22日晚間10點在傑克森洞全球央行年會發表演講，投資人密切關注9月決策會議動向的跡象。但距...

指數型認購 四檔靚

台股昨（21）日強彈336點，市場資金聚焦具相關指數型商品，帶動認購權證紛紛放量大漲，成為市場吸睛焦點。權證發行商指出，...

期貨商論壇／鴻海期 動能強勁

鴻海目前為全球最大EMS廠，期貨法人看好，鴻海今年第3季輝達GB200放量，第4季至2026年GB300、ASIC伺服器...

台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（21）日指數同步回彈，台股上漲336點，收23,962點；台指期則漲191點至23,852點，逆價差達110...

期貨商論壇／凌陽期 利多護體

凌陽（2401）車用訂單陸續回流，預估下半年表現將優於上半年，再加上凌陽將搶攻無人機、機器人訂單，投資人不妨可以留意凌陽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。