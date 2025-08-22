臻鼎、定穎 權證押逾五個月

受到美股收跌拖累、追價意願偏弱，台股昨（22）日下跌197點，成交量不足4,000億元，市場觀望聯準會主席鮑爾於傑克森霍爾年會的演講。盤面上，臻鼎-KY（4958）、定穎投控（3715）等PCB股持續為資金追捧焦點。發行券商指出，投資人可留意相關權證的布局機會。

臻鼎-KY在7月歸屬母公司純益3.83億元，年減59%，單月每股純益（EPS）為 0.4元。法人指出，ABF載板產能利用率持續提升，受惠先進封裝載板的旺盛需求，2025年將配合客戶量產下一代產品。AI相關產品的營收持續成長，預計將從2024年45%營收比重提升到2025年的60~70%，帶動整體毛利率增加。

定穎投控的車用產品客戶多為歐美廠商，中系客戶很少，多為高階HDI的產品。法人指出，2025年的主要成長動力：網路通訊中以伺服器成長最大、儲存裝置次之。泰國廠目前的稼動率約50%，預計下半年能再提升。

就產業面來說，隨著全球行動數據流量大幅提升，帶動網路服務營運商、電信商及各類物聯網和車聯網廠商進行擴產，並提升產品規格來滿足低延遲、高可靠性與高速運算處理需求，帶動PCB板層數與材料的提升。

而AI應用服務帶動高階交換器需求成長，受惠AI趨勢，推升全球高速運算和數據傳輸量，有助於PCB的材料升級、層數增加、高階ABF載板的需求成長。

權證發行商建議，看好臻鼎-KY、定穎投控可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。