欣興、台光電 權證四檔帶勁

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
欣興董事長曾子章。 記者尹慧中攝影
台股在居高思危心態轉濃，多頭買氣陷入觀望，法人焦點轉向基本面。其中，產業成長趨勢明確、看好今年營運前景的欣興（3037）、台光電（2383）等PCB股，權證券商建議，可利用認購權證，參與相關個股走勢。

欣興第2季載板和PCB同步受惠AI訂單穩健成長，而業外認列大額匯兌損失下，稅後純益2.6億元，每股純益（EPS）0.02元。

展望第3季，市場預估營收較上季大幅成長，毛利率方面，伺服器HDI板出貨及良率持續改善，但載板出貨受限於玻布缺料下，預估全季營收季增5.7%，毛利率季增至13.9%，EPS成長至0.9元。

在後市營運上，載板及HDI打入GPU大廠AI伺服器供應鏈，且ASIC多個合作案也進行中，預期第3季至明年載板和PCB兩事業部AI占比持續增加。目前AI占載板比重有25~30%，AI占PC比重達40%，整體來看，AI占總營收的30%，預估AI比重在2026~2027年朝向40~50%前進。

台光電第2季毛利率30.3%，雖受新台幣升值影響，但AI需求強促使產品結構優化的正向因子，使毛利率僅略微季減，稅後純益34.7億元，季增0.3%、年增42.8%，EPS為10.03元。

展望第3季，ASIC AI訂單續強，產品結構持續優化，加上進入手持式產品旺季，法人預估單季營收250.7億元，季增11.4%，毛利率30.2%，EPS為11.9元，季增18.9% 、年增64.4%。且隨AI進入推理世代，ASIC AI需求將爆發，而GPU AI則持續朝算力大躍進及降低單位算力成本邁進，2026年AI在PCB規格上將出現再一次大升級，法人預估今、明年EPS分別達43.4元及62.6元，年成長57.4%、46.4%。

看好欣興、台光電後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期120天以上的權證入手。

