快訊

鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

全民權證／上緯 二檔活跳跳

經濟日報／ 記者高瑜君整理

上緯投控（3708）三大事業體為新材料事業、碳纖維複合材料及離岸風電，受惠於RE100的國際大廠仍維持目標且持續購置綠能，其中，AI的CSP大廠因建置資料中心因此對於綠能購置持續。法人指出，絕大部分產品將迎復甦，營運可期。

其中，占比四成的環保耐蝕受惠電子廠擴廠因此營收動能將略優於過往成長率，略高於三成的環保綠能受惠中國需求回升及拓展歐、印動能將有至少約一成年增率成長。惟須留意，國際市場受美國總統川普綠能政策轉趨保守影響，非美市場因政策支持、公司拓展有成但仍需待營收發酵。看好上緯投控後市表現的投資人，可買進價內外5%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與偏多行情。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

上緯結盟陸企 攻智能機器人 拚年底產出第一台人形產品

上緯投控攜手智元創新 全面布局智能機器人市場

東元承攬台中渢妙風電陸上變電站工程 深化離岸風電布局

AI商機帶動 DIGITIMES：四大CSP今年資本支出逾3500億美元

相關新聞

黃仁勳「快閃」 台指期夜盤勁揚逾百點

台指期夜盤22日開盤後，在台股日盤賣壓宣洩、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳「快閃」台灣、美股電子盤同步由黑翻紅中，以2...

欣興、台光電 權證四檔帶勁

台股在居高思危心態轉濃，多頭買氣陷入觀望，法人焦點轉向基本面。其中，產業成長趨勢明確、看好今年營運前景的欣興（3037）...

臻鼎、定穎 權證押逾五個月

受到美股收跌拖累、追價意願偏弱，台股昨（22）日下跌197點，成交量不足4,000億元，市場觀望聯準會主席鮑爾於傑克森霍...

全民權證／上緯 二檔活跳跳

上緯投控（3708）三大事業體為新材料事業、碳纖維複合材料及離岸風電，受惠於RE100的國際大廠仍維持目標且持續購置綠能...

全民權證／金像電 挑逾150天

金像電（2368）第2季在ASIC AI拉貨下，稼動率滿載，產品結構優化下，淡化新台幣升值影響，毛利率29.56%，稅後...

全民權證／威剛 選價內外20%

威剛（3260）規劃三年內以AI-first、高毛利與全球不中斷交付為主軸，推動TRUSTA品牌深化市場，期望企業級產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。