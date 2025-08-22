上緯投控（3708）三大事業體為新材料事業、碳纖維複合材料及離岸風電，受惠於RE100的國際大廠仍維持目標且持續購置綠能，其中，AI的CSP大廠因建置資料中心因此對於綠能購置持續。法人指出，絕大部分產品將迎復甦，營運可期。

其中，占比四成的環保耐蝕受惠電子廠擴廠因此營收動能將略優於過往成長率，略高於三成的環保綠能受惠中國需求回升及拓展歐、印動能將有至少約一成年增率成長。惟須留意，國際市場受美國總統川普綠能政策轉趨保守影響，非美市場因政策支持、公司拓展有成但仍需待營收發酵。看好上緯投控後市表現的投資人，可買進價內外5%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與偏多行情。（元大證券提供）

