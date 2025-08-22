全民權證／威剛 選價內外20%
威剛（3260）規劃三年內以AI-first、高毛利與全球不中斷交付為主軸，推動TRUSTA品牌深化市場，期望企業級產品線毛利表現高於現有消費性業務。此外，公司對下半年至明年DRAM行情維持樂觀的看法。
第3季營收與第2季相較為持平或小幅增加，但整體價格趨勢向上，下半年獲利能力將有所提升。第2季報價已大漲，客戶也建立一定庫存，因此預期未來一季，記憶體價格將溫和上揚。威剛OEM訂單會有遞延效應，由於今年第2季報價已大漲，客戶也建立一定庫存，因此預期未來一季，記憶體平均價格波動維持10%上下。權證發行商建議，看好威剛後市投資人，可布局價內外20%以內、有效天期180天以上商品。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
