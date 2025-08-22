全民權證／金像電 挑逾150天
金像電（2368）第2季在ASIC AI拉貨下，稼動率滿載，產品結構優化下，淡化新台幣升值影響，毛利率29.56%，稅後純益16.9億元，季減3.4%、年增11.4%，每股純益（EPS）3.44元。
展望後市營運，由於第3季ASIC AI訂單持續強勁，第4季接續網通Switch訂單動能轉強，在高階多層板良率佳且訂單掌握度提升下，法人上修全年獲利預測，預估營收590.5億元，年成長51.6%，EPS成長至17.1元，年成長50.1%。展望2026年，因ASIC AI訂單明確，CSP業者掌握度覆蓋更廣更全面，及800G Switch滲透率提升，EPS進一步成長至25.8元。
權證券商建議，看好個股後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期150天以上的商品介入。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
