快訊

鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

全民權證／金像電 挑逾150天

經濟日報／ 記者周克威整理

金像電（2368）第2季在ASIC AI拉貨下，稼動率滿載，產品結構優化下，淡化新台幣升值影響，毛利率29.56%，稅後純益16.9億元，季減3.4%、年增11.4%，每股純益（EPS）3.44元。

展望後市營運，由於第3季ASIC AI訂單持續強勁，第4季接續網通Switch訂單動能轉強，在高階多層板良率佳且訂單掌握度提升下，法人上修全年獲利預測，預估營收590.5億元，年成長51.6%，EPS成長至17.1元，年成長50.1%。展望2026年，因ASIC AI訂單明確，CSP業者掌握度覆蓋更廣更全面，及800G Switch滲透率提升，EPS進一步成長至25.8元。

權證券商建議，看好個股後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期150天以上的商品介入。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

看好AI伺服器！外資大升川湖、奇鋐等七檔AI股目標價 調幅均逾25%

台股大漲小回…殺不下去是大多頭！直雲：金像電強勢「買跌盤中漲的」

ASIC供應鏈 營運熱轉

金像電、南電 認購夯

相關新聞

黃仁勳「快閃」 台指期夜盤勁揚逾百點

台指期夜盤22日開盤後，在台股日盤賣壓宣洩、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳「快閃」台灣、美股電子盤同步由黑翻紅中，以2...

鮑爾傑克森洞年會還沒開講 台指期夜盤衝高百點

美國聯準會主席鮑爾將在台灣時間22日晚間10點在傑克森洞全球央行年會發表演講，投資人密切關注9月決策會議動向的跡象。但距...

指數型認購 四檔靚

台股昨（21）日強彈336點，市場資金聚焦具相關指數型商品，帶動認購權證紛紛放量大漲，成為市場吸睛焦點。權證發行商指出，...

期貨商論壇／鴻海期 動能強勁

鴻海目前為全球最大EMS廠，期貨法人看好，鴻海今年第3季輝達GB200放量，第4季至2026年GB300、ASIC伺服器...

台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（21）日指數同步回彈，台股上漲336點，收23,962點；台指期則漲191點至23,852點，逆價差達110...

期貨商論壇／凌陽期 利多護體

凌陽（2401）車用訂單陸續回流，預估下半年表現將優於上半年，再加上凌陽將搶攻無人機、機器人訂單，投資人不妨可以留意凌陽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。