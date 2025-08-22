黃仁勳「快閃」 台指期夜盤勁揚逾百點

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（左）今天快閃來台，晚上與台積電董事長魏哲家（右）等人在三六食府共進晚餐，並在用完餐後走出來幫粉絲簽名。記者余承翰／攝影
台指期夜盤22日開盤後，在台股日盤賣壓宣洩、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳「快閃」台灣、美股電子盤同步由黑翻紅中，以23,720點、下跌30點開出後，一路震盪走高，最高來到23,887點、上漲137點，在晚間9點20分左右，夜盤指數在23,852點、上漲約102點附近遊走。

全球股、匯、債市22日晚間焦點，全數集中在聯準會主席鮑爾預計10點在全球央行年會將發表的演說，試圖從中尋找9月聯準會利率會議（FOMC）是否降息、降息幾碼的蛛絲馬跡，目前芝商所的Fed Watch顯示，9月降息1碼的機率為75%；另外，黃仁勳快閃台灣，主要是拜訪台積電（2330）商談新一代更先進Rubin平台的相關細節中，也帶動台積電ADR由黑翻紅下，激勵台指期夜盤22日晚間大漲逾百點。

其中，台積電在夜盤交易9點20分時，多在1,150元，上漲10元附近遊走，電子期上漲0.4%，半導體期上漲近0.2%，中型100期貨指數則上漲逾0.2%。

台股22日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌197點，收23,764點，其中，外資現貨賣超163.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少3,652口至26,735口；投信賣超9.9億元，自營商賣超10.2億元，三大法合計賣超184.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，22日台股開高走低、收黑K棒，失守月線，成交金額萎縮，由於短期5、10日均線已經走跌，日KD指標持續修正，且20日帶量長黑棒仍有沈重壓力，量能沒有擴增達月均量前，將在月線附近反覆整理，下檔宜觀察8月7日跳空缺口23,557~23,717點支撐力道，做為台股中多格局能否延續的關鍵。

