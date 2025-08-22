台指期終場小跌百點 法人：短線預期持續震盪

台指期22日以23,877點開出，盤中震盪不敵賣壓，尾盤一度下挫，終場收在23,750點，下跌102點，跌幅0.43%。另外，台積電期收1,140元，下跌10元，電子期下跌0.61%，中型100期貨小漲0.07%。

法人表示，短期均線架構轉弱壓力未除，先以技術性反彈視之。預期盤勢持續波動調整，持股應確實依短線技術面汰弱留強。

法人指出，市場關注聯準會官員本周央行年會的談話內容。另方面，聯準會7月會議紀錄顯示，多數官員傾向暫緩進一步降息，主因關稅效應已帶來通膨跡象，市場仍需更多時間評估川普關稅政策的全面影響。

昨日台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,402口至1,892口，其中外資淨空單減少4,756口至30,387口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5,047口至5,666口。