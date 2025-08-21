台指期夜盤月線保衛戰？盤中多空交錯、高低點落差達118點

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照

台指期夜盤14日以23,870點開高，盤初多頭向上震盪衝高，在多方買盤推升，盤中最高攀至23,892點，隨後大約傍晚六點左右賣壓湧現，指數快速回測至最低23,774點，形成高低點落差達118點。

截至晚間9點25分，以技術面來看，盤中日K線暫時為黑，並暫時回測月線，5、10日均線呈現死亡交叉、線略呈下彎；KD指標方面，K值下滑至44附近，D值則在60附近，短線動能趨緩且有修正壓力。

綜合永豐期貨、元富期貨等專家法人表示，市場關注聯準會（Fed）官員本周央行年會的談話內容。另方面，7月會議紀錄顯示，多數官員傾向暫緩進一步降息，主因是關稅效應已帶來通膨跡象，市場仍需更多時間評估川普關稅政策的全面影響。

另外，市場順勢將白宮可能入股台積電（2330）的消息與AI泡沫疑慮作為下跌理由，但實際上美國補助金額折算後僅對應約0.55%的持股比例，對台積電經營層面影響有限，加上台灣並無無投票權普通股制度，美方若要求持股在制度與實務操作上皆存在巨大障礙，因此此事件更偏向市場情緒反應。

至於AI是否出現泡沫，目前仍未有明確跡象；不過，市場仍需警惕估值過高及投入與回報間的不均衡風險。整體上，此波回檔屬於正常技術修正而非基本面轉弱，短線反彈合理，但後續須留意聯準會降息態度與下周輝達（NVIDIA）財報結果，中長期仍需觀察AI投資回報差距與台積電政策及制度變化對外資信心的影響。

