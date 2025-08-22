台股昨（21）日強彈336點，市場資金聚焦具相關指數型商品，帶動認購權證紛紛放量大漲，成為市場吸睛焦點。權證發行商指出，隨大盤反彈力道顯現，指數型認購權證的操作布局機會浮現。

台股昨日盤面上漲家數達八成，權值股普遍走揚，電子與金融權值股同步反彈，台達電、鴻海收漲3.6%、2.7%，台積電、緯穎同樣走高逾1.3%，金控族群國泰金漲逾2.2%，富邦金、元大金、中信金也都有1%以上的漲幅。

值得注意的是昨天以台塑四寶股價強勢表態最為搶眼。台化受惠中國推動「反內卷」政策，部分產品價格回升，法人預期7、8月營運有望轉盈，激勵股價直攻漲停，帶動台塑化、台塑分別大漲8.4%、6.4%，南亞收漲3.8%。

法人建議，第3季選股偏好具成長性股票，尋找成長幅度優於大盤或其他產業的投資標的，持股配置著重AI、半導體、美國製造等相關公司；傳產族群需持續觀察中國經濟復甦狀況；金融股雖然相對便宜且具有股息保護，但電子類股仍具有較佳成長性。

另外，AI仍是台股主旋律，周邊概念股輪動表現，美股續創新高或維持高檔震盪亦是提振台股的另一重要因子。由於台股同時具有基本面、籌碼面、技術面等三多優勢，後續行情仍可正面期待，法人已預期今年高點將上看25,000點。

權證發行商建議，可透過布局連結元大台灣50（0050）、加權指數（IX0001）等相關認購權證布局。挑選標準以價內外20%以內、剩餘天數超過四個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。