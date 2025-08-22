聽新聞
0:00 / 0:00

指數型認購 四檔靚

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股昨（21）日強彈336點，市場資金聚焦具相關指數型商品，帶動認購權證紛紛放量大漲，成為市場吸睛焦點。權證發行商指出，隨大盤反彈力道顯現，指數型認購權證的操作布局機會浮現。

台股昨日盤面上漲家數達八成，權值股普遍走揚，電子與金融權值股同步反彈，台達電、鴻海收漲3.6%、2.7%，台積電、緯穎同樣走高逾1.3%，金控族群國泰金漲逾2.2%，富邦金、元大金、中信金也都有1%以上的漲幅。

值得注意的是昨天以台塑四寶股價強勢表態最為搶眼。台化受惠中國推動「反內卷」政策，部分產品價格回升，法人預期7、8月營運有望轉盈，激勵股價直攻漲停，帶動台塑化、台塑分別大漲8.4%、6.4%，南亞收漲3.8%。

法人建議，第3季選股偏好具成長性股票，尋找成長幅度優於大盤或其他產業的投資標的，持股配置著重AI、半導體、美國製造等相關公司；傳產族群需持續觀察中國經濟復甦狀況；金融股雖然相對便宜且具有股息保護，但電子類股仍具有較佳成長性。

另外，AI仍是台股主旋律，周邊概念股輪動表現，美股續創新高或維持高檔震盪亦是提振台股的另一重要因子。由於台股同時具有基本面、籌碼面、技術面等三多優勢，後續行情仍可正面期待，法人已預期今年高點將上看25,000點。

權證發行商建議，可透過布局連結元大台灣50（0050）、加權指數（IX0001）等相關認購權證布局。挑選標準以價內外20%以內、剩餘天數超過四個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

台股 權證 台塑化

延伸閱讀

外資調節台股101億元連3賣 連13日加碼鴻海

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

謝金河：超漲股戒急用忍 台股下半場將重新洗牌

台股反彈300點、台幣將持續走弱！郭哲榮：00687B近期的表現正是例子

相關新聞

指數型認購 四檔靚

台股昨（21）日強彈336點，市場資金聚焦具相關指數型商品，帶動認購權證紛紛放量大漲，成為市場吸睛焦點。權證發行商指出，...

期貨商論壇／鴻海期 動能強勁

鴻海目前為全球最大EMS廠，期貨法人看好，鴻海今年第3季輝達GB200放量，第4季至2026年GB300、ASIC伺服器...

台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（21）日指數同步回彈，台股上漲336點，收23,962點；台指期則漲191點至23,852點，逆價差達110...

期貨商論壇／凌陽期 利多護體

凌陽（2401）車用訂單陸續回流，預估下半年表現將優於上半年，再加上凌陽將搶攻無人機、機器人訂單，投資人不妨可以留意凌陽...

最牛一輪／智通有戲 統一57搶鏡

智通*（8932）第2季營收創新高、達6.34億元，年增60%，歸屬母公司純益1.58億元、每股純益（EPS）0.96元...

順達、AES 押寶90天

順達（3211）、AES-KY（6781） 等電池備援電力模組（BBU）近期股價震盪激烈，主要看好人工智慧（AI）伺服器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。