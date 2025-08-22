順達、AES 押寶90天

順達（3211）、AES-KY（6781） 等電池備援電力模組（BBU）近期股價震盪激烈，主要看好人工智慧（AI）伺服器發展帶來的成長性，引發多空對峙。權證券商表示，股價波動大時可運用相關認購權證短線操作。

順達7月營收10.1億元，月減3.3%、年減1.09%；累計今年前七個月營收達66.2億元、年減21.1%。順達今年上半年非IT業務占整體營收比重達25%至30%，預計下半年相關占比達30%至40%，主要來自BBU產品成長挹注。新客戶、新機種陸續開發中，BBU業務營收有望翻倍成長。

此外，順達的機場捷運A7站產業專用區土地開發進度，持有土地13,382坪，成本21.19億，公允價值104.12億元；二期廠辦已於2025年5月完工並取得執照，部分樓層自用，其餘招租。

AES-KY第2季自結每股純益（EPS）9.66元，季持平、年增85%。雖產品組合較佳，但新台幣第2季升值近10%，使毛利率與營利率季減、年減至36.2%、24.8%。來自AWS（美）的強勁營收為主要增長動能。但電動自行車需求疲弱及新台幣升值使 第2季LEV營收季減。

AES-KY的BBU仍是下半年至2026年主要營收與獲利推手，營收增幅可望超越LEV，主要來自AI需求成長，2025年BBU營收比重將達70至75%。預期AWS持續為BBU營收成長的主要動能，且潛在新美國CSP客戶目前正值公司送樣測試與認證。

權證發行商建議，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的相關商品介入。