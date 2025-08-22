聽新聞
期貨商論壇／凌陽期 利多護體

經濟日報／ 記者崔馨方整理
凌陽董事長黃洲杰。 記者李孟珊／攝影
凌陽董事長黃洲杰。 記者李孟珊／攝影

凌陽（2401）車用訂單陸續回流，預估下半年表現將優於上半年，再加上凌陽將搶攻無人機、機器人訂單，投資人不妨可以留意凌陽期（GNF）做相關操作。

凌陽新一代C5系統級晶片將於2026年中完成設計定案，明年底前量產，鎖定掃地機器人、長照監護、空拍機、無人機與自走機器人等邊緣AI應用市場，全力搶食機器人和AI龐大商機，啟動新一波成長動能。

法人分析，凌陽董事長黃洲杰預告凌陽正積極打造新一代C5系統級晶片（SoC），最大特色是植入AI功能，讓自走機器人加入語音聲控、無人機、空拍機影像辨識更進化。

凌陽新一代C5晶片同樣採用12奈米，並在C3晶片基礎上植入AI功能，如長照監護增加對話、示警、喚醒與呼救功能，空拍機則結合更多種的影像辨識，自走機器人也加入語音聲控，車內駕駛監測系統（DMS）也提升語音互動、輔助提醒能力。

凌陽雖然上半年車用業務受關稅影響導致部分訂單延後，但並未出現取消情況。8月來訂單已陸續回流，下半年有機會表現將優於上半年。在車用產品方面，上半年仍優於去年同期，但略低於原先計畫。

音訊產品方面，凌陽上半年出貨表現符合預期，部分客戶因應關稅問題提前拉貨，帶動毛利率較去年底提升約五個百分點。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

凌陽 機器人 空拍機

