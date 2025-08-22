期貨商論壇／鴻海期 動能強勁

鴻海（2317）目前為全球最大EMS廠，期貨法人看好，鴻海今年第3季輝達GB200放量，第4季至2026年GB300、ASIC伺服器挹注AI成長動能，前景展望佳。

法人分析，鴻海今年第3季進入GB200出貨爆發期，預期AI伺服器營收季增300%、年增170%；第4季雖進入GB200、GB300迭代期，然公司認為AI伺服器營收維持年季雙增態勢。

籌碼面而言，近兩個月可看見法人對鴻海態度相當積極，先是投信在6月下旬便開始陸續買進鴻海，持股水位陸續上升，一直到7月初來到高峰，之後外資接手，開始緩緩增加鴻海持股，直至7月下旬，外資與投信開始同步增加持股，推動鴻海股價站上季線；進入8月，投信仍持續買超之際，外資買超力道逐漸增強，持股水位上升幅度明顯上揚，由買超過程可以看出外資與投信對鴻海的後市看好程度。

技術面，鴻海股價4月跌入谷底，隨後買盤進行抄底，股價強力反彈至150元附近，隨後在150元上方橫盤整理約三個月時間；進入8月，股價沿著10日均線走升，成交量也開始明顯增加，推動股價轉為強勢，先是創下今年新高之後，股價持續上攻，並且順利站上200元，股價屢創今年新高，不過，近日短期因漲多而有回檔，但尚未破壞中長多頭格局，後市成交量若可持續擴增，則有利於多頭架構。（台新期貨提供）