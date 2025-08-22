台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（21）日指數同步回彈，台股上漲336點，收23,962點；台指期則漲191點至23,852點，逆價差達110.13點。期貨分析師表示，在潛藏風險未除下，市場聚焦全球央行年會觀察聯準會（Fed）9月是否降息、輝達（NVIDIA）財報等，操作宜維持快進快出節奏。

台指期昨日呈現開高走高格局，在電子權值股普遍收紅帶動下，指數一路攀升，終場上漲191點，收復月線。元富期貨表示，觀察大盤自歷史高點回落後，市場居高思危心態仍在，短線多方力道略顯趨緩，後續需留意能否守穩月線支撐，方有望再啟新一波攻勢。

籌碼方面，三大法人賣超61億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,402口至1,892口，其中外資淨空單減少4,756口至30,387口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5,047口至5,666口。

選擇權未平倉量部分，8月F4大量區買權OI落在24,000點，賣權最大OI落在23,700點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在13,800點。

永豐期貨指出，全月份未平倉量put／call ratio值由0.96上升至1.17。VIX指數下降1.31至22.54。外資台指期買權淨金額0.36億元 ; 賣權淨金額0.19億元，因此整體選擇權籌碼面偏多。

綜合永豐期貨、元富期貨等法人表示，市場關注聯準會官員本周央行年會的談話內容。另方面，聯準會7月會議紀錄顯示，多數官員傾向暫緩進一步降息，主因關稅效應已帶來通膨跡象，市場仍需更多時間評估川普關稅政策的全面影響。

至於AI是否出現泡沫，目前仍未有明確跡象；不過，市場仍需警惕估值過高及投入與回報間的不均衡風險。整體上，此波回檔屬於正常技術修正而非基本面轉弱，短線反彈合理，但後續須留意聯準會降息態度與下周輝達財報結果，中長期仍需觀察AI投資回報差距與台積電（2330）政策及制度變化對外資信心影響。