台指期終場大漲近200點 挑戰重返24,000點大關

台指期21日以23,729點開出，盤中最高一度達23,943點，終場收在23,852點，上漲191點，漲幅0.81%，重返月線。另外，台積電（2330）期收1,150元，上漲10元，電子期上漲0.69%，中型100期貨上漲1.7%。

美股部分，聯準會（Fed）會議紀錄顯示官員認為通膨比就業風險更令人擔憂後，投資人繼續拋售科技股，轉向價位較低的股票，同時也觀望Fed本周傑克森洞的談話。

法人指出，從趨勢格局看，AI資本支出與晶片需求仍在成長，基本面未見立即轉壞，因此AI泡沫說法或政策雜音引發的急跌，與其視為趨勢反轉，不如看作多頭循環中的洗盤爆擊，歷史經驗顯示每一次大跌往往正是長線資金的布局買點。

昨日台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,168口至5,294口，其中外資淨空單增加2,510口至35,143口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2,686口至10,713口。