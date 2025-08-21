收益穩、品質佳、波動低 短天期債吸金動能強

法人表示，2025年來最令債券投資者感到煎熬的便是降息預期的變化，雖然市場共識偏向於降息，但時間點難以掌控，也因此在債券投資上更宜謹慎選擇，其中短天期投等債因信評良好，也能提供穩健收益，再加上存續期短，所要承擔的利率風險也相對低，持續獲得資金進駐，投資人亦不妨善用短天期投等債ETF一齊掌握。

群益投信債券ETF研究團隊表示，從資金流向來看，根據高盛統計，自2024年9月聯準會首次降息開啟本輪寬鬆循環以來，市場資金主要流向國庫券與投資級債，而再進一步從存續期間來拆解觀察，5年期以下的短天期債券又相較長天期債券明顯吸金，流入金額近1,628億美元，反映出在當前利率難料的環境下，市場更偏好於追求短天期債券這樣能提供穩健收益，並兼顧信用品質與較低的波動度的資產，投資人也不妨透過相關ETF來參與，其中，鎖定票面利率4.5%以上、重視ESG管理之BBB級短天期投等債ETF，更是現階段能一次滿足投資人對於資產品質、穩健收益、波動控管的投資目標的建議標的。

群益ESG投等債0-5 (00985B)經理人謝明志表示，未來數月，聯準會利率決策關鍵挑戰仍是如何在抑制通膨與刺激經濟間取得平衡，儘管今年來市場對於全年利率政策的共識方向始終偏向於降息，然關注焦點將落在降息時點，因此在利率路徑變數仍殂下，債市投資除著眼於收益外，也須留意波動風險，而短天期投等債因能兼顧收益與利率風險的平衡點，過往在不同降息情境下都發揮其穩健特性，是現階段投資人既想存債，又期望穩健抗震可優先布局標的。