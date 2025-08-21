快訊

懶人包／Pixel 10系列首發優惠！Google商店購機最高省1萬4 價格、折扣清單一次看

Pixel 10系列結合台積電晶片帶動手機升級！9大AI應用功能一次看

粉底液錯了嗎？國際政壇上的「厭女情結」怎回事

收益穩、品質佳、波動低 短天期債吸金動能強

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024年首次降息後，不同類型債券基金累積資金淨流入金額。（資料來源：GS）
2024年首次降息後，不同類型債券基金累積資金淨流入金額。（資料來源：GS）

法人表示，2025年來最令債券投資者感到煎熬的便是降息預期的變化，雖然市場共識偏向於降息，但時間點難以掌控，也因此在債券投資上更宜謹慎選擇，其中短天期投等債因信評良好，也能提供穩健收益，再加上存續期短，所要承擔的利率風險也相對低，持續獲得資金進駐，投資人亦不妨善用短天期投等債ETF一齊掌握。

群益投信債券ETF研究團隊表示，從資金流向來看，根據高盛統計，自2024年9月聯準會首次降息開啟本輪寬鬆循環以來，市場資金主要流向國庫券與投資級債，而再進一步從存續期間來拆解觀察，5年期以下的短天期債券又相較長天期債券明顯吸金，流入金額近1,628億美元，反映出在當前利率難料的環境下，市場更偏好於追求短天期債券這樣能提供穩健收益，並兼顧信用品質與較低的波動度的資產，投資人也不妨透過相關ETF來參與，其中，鎖定票面利率4.5%以上、重視ESG管理之BBB級短天期投等債ETF，更是現階段能一次滿足投資人對於資產品質、穩健收益、波動控管的投資目標的建議標的。

群益ESG投等債0-5 (00985B)經理人謝明志表示，未來數月，聯準會利率決策關鍵挑戰仍是如何在抑制通膨與刺激經濟間取得平衡，儘管今年來市場對於全年利率政策的共識方向始終偏向於降息，然關注焦點將落在降息時點，因此在利率路徑變數仍殂下，債市投資除著眼於收益外，也須留意波動風險，而短天期投等債因能兼顧收益與利率風險的平衡點，過往在不同降息情境下都發揮其穩健特性，是現階段投資人既想存債，又期望穩健抗震可優先布局標的。

降息 債券ETF

延伸閱讀

施壓降息出新招？川普要求Fed理事庫克辭職

海外債券基金 成避風港

涉嫌對4千人吸金22億 三聯集團負責人徐少東逃亡偷渡遭通緝

00878連三降息…投資人轉00918三周賺53K！網讚「時間點抓得漂亮」

相關新聞

期貨商論壇／匯率期 避險優選

疲弱的美國7月就業報告公布後，市場對勞動市場放緩的擔憂加劇，加上上月公布的消費者物價指數顯示通膨壓力較預期溫和，顯示關稅...

台指期 多方攻勢熄火

台股昨（20）日受到美國政府有意以「補貼換入股」的消息影響，指數開低收低，終場重挫728點、跌幅2.9%、收在23,62...

期貨商論壇／大小台 彈性操作

晶片法案變數引發台股昨（20）日重挫後，市場將聚焦鮑爾談話與降息前景。全球貿易戰在8月基本結束，股市不確定因素消除有正面...

貿聯、神達 四檔閃亮

外資券商近日提高貿聯-KY（3665）及神達目標價，除業績表現佳之外，營運展望也相當樂觀。由於近日台股高檔震盪，影響個股...

鴻海、台達電 認購火

加權指數創高後，昨（20）日大跌逾700點，法人分析，大盤漲多後拉回不令人意外，後市仍以與AI相關的大型權值股如鴻海（2...

最牛一輪／T50反1熱 中信53夯

元大台灣50反1（00632R）昨（20）日受台積電壓低大盤指數而勁揚，大盤指數日前創歷史新高後，因川普政府有意入股台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。