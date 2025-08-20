多頭反撲 台指期夜盤率先勁揚百點

台指期夜盤20日開盤時，在台股日盤重挫728點，短線跌勢已滿足外在變數，加上美股電子盤跌幅逐漸收斂中，以23,661點、平盤開出後，一路震盪走高，最高來到23,758點、上漲近百點，在晚間9點30分左右，台指期夜盤指數在23,749點、上漲約88點附近遊走。

雖美股電子盤投資人在觀望20日晚間將公布的聯準會7月會議記錄內容，主要是有二位理事反對維持利率在4.25%~4.5%區間，市場積極在會議中，積極尋找9月可能降息的跡象；另外，市場也在消化美國政府計劃在晶片法案中，修改以補助款換股權，對象從英特爾、擴大至台積電（2330）、三星、美光等半導體大廠等利空，包括道瓊電子盤一度下跌逾百點，但在賣壓消化後，美股電子盤跌勢收斂，道瓊率先由黑翻紅走，也進一步激勵台指期夜盤反彈氣勢。

其中，台積電在夜盤交易9點30分時，多在1,150元，上漲10元附近遊走，電子期上漲0.3%，半導體期上漲0.4%，中型100期貨指數則上漲逾0.1%。

台股20日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌728點，收23,625點，其中，外資現貨賣超626.6億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加2,510口至35,143口；投信賣超24億元，自營商賣超36.6億元，三大法合計賣超6871億元。

市場專家建議，就技術面來說，20日台股價跌量增，留下空方缺口，摜破月線，且跌破8月13日大量低點，套牢賣壓加重，KD在19日死亡交叉後繼續走弱，且5日線下彎形成上檔壓力，短線將偏弱整理，短線支撐暫看8月7日缺口低點23,557點。