快訊

好友黃安證實！62歲玉女歌手千百惠病逝 小三上位正宮情史曝

美股早盤／4大指數盡墨！費半挫2%、台積ADR也跌 川普籲Fed理事辭職

逛超市「孩子舔瓶」遭炎上…土屋太鳳疑發文回應 暗示「整箱買回家」

聽新聞
0:00 / 0:00

多頭反撲 台指期夜盤率先勁揚百點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
晚間9點30分左右，台指期夜盤指數在23,749點、上漲約88點附近遊走。示意圖／聯合報資料照片
晚間9點30分左右，台指期夜盤指數在23,749點、上漲約88點附近遊走。示意圖／聯合報資料照片

台指期夜盤20日開盤時，在台股日盤重挫728點，短線跌勢已滿足外在變數，加上美股電子盤跌幅逐漸收斂中，以23,661點、平盤開出後，一路震盪走高，最高來到23,758點、上漲近百點，在晚間9點30分左右，台指期夜盤指數在23,749點、上漲約88點附近遊走。

雖美股電子盤投資人在觀望20日晚間將公布的聯準會7月會議記錄內容，主要是有二位理事反對維持利率在4.25%~4.5%區間，市場積極在會議中，積極尋找9月可能降息的跡象；另外，市場也在消化美國政府計劃在晶片法案中，修改以補助款換股權，對象從英特爾、擴大至台積電（2330）、三星、美光等半導體大廠等利空，包括道瓊電子盤一度下跌逾百點，但在賣壓消化後，美股電子盤跌勢收斂，道瓊率先由黑翻紅走，也進一步激勵台指期夜盤反彈氣勢。

其中，台積電在夜盤交易9點30分時，多在1,150元，上漲10元附近遊走，電子期上漲0.3%，半導體期上漲0.4%，中型100期貨指數則上漲逾0.1%。

台股20日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌728點，收23,625點，其中，外資現貨賣超626.6億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加2,510口至35,143口；投信賣超24億元，自營商賣超36.6億元，三大法合計賣超6871億元。

市場專家建議，就技術面來說，20日台股價跌量增，留下空方缺口，摜破月線，且跌破8月13日大量低點，套牢賣壓加重，KD在19日死亡交叉後繼續走弱，且5日線下彎形成上檔壓力，短線將偏弱整理，短線支撐暫看8月7日缺口低點23,557點。

台指期 台積電

延伸閱讀

台指期 外資加碼空單

台指期 動能不墜

川普「忠誠榜」要來了 台指期夜盤受累下跌

美俄會談倒計時 台指期夜盤、半導體期貨先下跌

相關新聞

多頭反撲 台指期夜盤率先勁揚百點

台指期夜盤20日開盤時，在台股日盤重挫728點，短線跌勢已滿足外在變數，加上美股電子盤跌幅逐漸收斂中，以23,661點、...

台指期 外資加碼空單

台指期在創新高後，昨（19）日修正82點，收在24,342點，逆價差11.5點，外資在台指期未平倉淨空單增加3,007口...

期貨商論壇／金居保證金調高

臺灣期貨交易所20日調高金居期貨契約（PQF）所有月份保證金為現行的1.5倍，主因金居（8358）被櫃買中心公布為處置有...

台指期 動能不墜

台股近期表現強勢，昨（19）日早盤再創歷史新高。富邦期貨分析師曹富凱指出，從籌碼面來看，市場資金對科技股成長仍具高度信心...

期貨商論壇／原油期 彈性操作

當前國際原油供需局勢，是一個「戰爭尾聲、需求轉弱、政策轉向」的三重交會點，任何一方的劇烈變化都足以打破盤局。對原油期貨操...

台光電、健鼎 認購靚

今日主題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。