全民權證／聯茂 挑逾四個月

聯茂（6213）中低階產品組合占比約70%，中國大陸同業預計自今（2025）年9月起調漲中低階產品售價，台灣同業亦釋出漲價訊號。聯茂有望自9月起跟進調漲中低階產品價格，幅度約10%。由於中低階產品在其產品組合中占比高，預期將為毛利率帶來顯著改善，成為今年第4季及2026年營運的重要支撐 。

聯茂主要供應美系客戶GB200的副板，預計自第4季切入GB300中的compute tray及Switch tray，藉此搶韓系同業的市占，並小量出貨M6與M7產品，2026上半年可望進一步放量。 看好聯茂後市表現的投資人，可布局價內外5%以內、距到期日超過四個月以上的認購權證。（中國信託證券提供）