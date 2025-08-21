快訊

貿聯、神達 四檔閃亮

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
貿聯董事長梁華哲。聯合報系資料照
外資券商近日提高貿聯-KY（3665）及神達目標價，除業績表現佳之外，營運展望也相當樂觀。由於近日台股高檔震盪，影響個股股價波動大，權證發行商建議可運用相關認購權證操作。

貿聯-KY今（2025）年7月營收60億元，月增16%、年增20%。第2季合併營收169.33億元，稅後淨利為20.24億元，每股稅後盈餘（EPS）為10.54元；第2季營收、獲利與EPS齊創歷史巔峰。貿聯-KY受惠高效運算（HPC）客戶出貨維持強勁帶動，其餘如工業用、非電動車客戶皆維持成長，僅電器及電動車客戶出貨持平6月。第3季隨GB200相關產品放量，且AEC持續出貨，估營收季增9%。預期今年下半年隨ODM GB200機櫃組裝持續放量與Credo（美）AEC新專案啟動，帶動今年第3、4季營收皆呈季增。神達今年第2季營收266.2億元，季增12.5%，年增103.1%；毛利率10.72%；稅後淨利14.87億元；EPS 1.23元 。 客戶訂單及出貨狀況穩健。

圖／經濟日報提供
受惠於超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求，且在車用電子及Edge AI產品出貨也大幅成長，神達積極拓展二線CSP市場；產能方面，AI伺服器擴充的竹南廠預計今年第3季投產，越南廠預計在第4季營運。

看好貿聯-KY、神達等個股後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過四個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

