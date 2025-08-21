快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

鴻海、台達電 認購火

鴻海、台達電 認購火

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
加權指數創高後，昨（20）日大跌逾700點，法人分析，大盤漲多後拉回不令人意外，後市仍以與AI相關的大型權值股如鴻海（2317）、台達電（2308）等為撐盤要角，相關權證仍受關注。

法人分析，預測鴻海第3季在強勁的AI伺服器出貨帶動，季營收仍將保持成長，尤以AI伺服器營收年增將達三位數，機櫃出貨季增也將呈倍數成長，包括 GB200、GB 300機櫃出貨同步亮眼，優於市場預期。

主因在於經過上半年較為緩慢的學習曲線後，鴻海的GB200機櫃良率大增，GB300 的學習曲線也大幅縮短。加上後端測試的自動化程度提升，將有利單櫃毛利率攀升。另外因應大型雲端服務供應商（CSP）持續提高資本支出，將推動AI硬體需求，鴻海的市占率也將進一步提升。除了AI伺服器，法人也看好鴻海在電動車與機器人業務，將會在接下來的季度取得進展，延續成長趨勢。台達電同樣受惠CSP持續提高資本支出、硬體需求增加，其水冷、散熱解決方案等AI 產品營收占比提升，法人看好，台達電的營業淨利率將在2025年到2027年逐年成長。

尤其輝達已公布，新的RUBIN ULTRA AI伺服器將導入800V HVDC，台達電也參與新電源模組的升級研發。法人看好HVDC未來潛力龐大，加上技術門檻高，預料對台達電的營收貢獻幅度可觀。權證發行商表示，投資人若看好鴻海及台達電後續表現，可以挑選價內外20%以內，距到期日在四個月以上的權證，透過權證以小金搏大利。

