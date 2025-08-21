期貨商論壇／匯率期 避險優選

疲弱的美國7月就業報告公布後，市場對勞動市場放緩的擔憂加劇，加上上月公布的消費者物價指數顯示通膨壓力較預期溫和，顯示關稅帶來的上行壓力有限，使投資人預期聯準會（Fed）將在9月的利率會議上採取降息行動。

最新公布的7月生產者物價指數意外高於市場預期，削弱部分市場對Fed短期內啟動降息的信心，市場對利率前景的預期出現分歧，並改變今年內的降息進展。由於缺乏重大經濟數據引導走勢，近期市場焦點落在Fed主席鮑爾將在全球央行年會發表演說內容，投資人態度謹慎，以尋找更多有關美國利率政策的線索。

技術面看，美元指數從8月初的100回落至98，目前位於短中期均線糾結位置震盪整理，呈橫盤整理架構，因此在突破月線前，短線美元指數維持橫盤架構的機率較高。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。（元富期貨提供）