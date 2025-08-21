快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／匯率期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
匯率期 避險優選。 美聯社
匯率期 避險優選。 美聯社

疲弱的美國7月就業報告公布後，市場對勞動市場放緩的擔憂加劇，加上上月公布的消費者物價指數顯示通膨壓力較預期溫和，顯示關稅帶來的上行壓力有限，使投資人預期聯準會（Fed）將在9月的利率會議上採取降息行動。

最新公布的7月生產者物價指數意外高於市場預期，削弱部分市場對Fed短期內啟動降息的信心，市場對利率前景的預期出現分歧，並改變今年內的降息進展。由於缺乏重大經濟數據引導走勢，近期市場焦點落在Fed主席鮑爾將在全球央行年會發表演說內容，投資人態度謹慎，以尋找更多有關美國利率政策的線索。

技術面看，美元指數從8月初的100回落至98，目前位於短中期均線糾結位置震盪整理，呈橫盤整理架構，因此在突破月線前，短線美元指數維持橫盤架構的機率較高。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。（元富期貨提供）

日圓匯率 消費者物價指數

延伸閱讀

FT：全球市場正進入「財政掛帥新時代」央行終得向高負債低頭

00878連三降息…投資人轉00918三周賺53K！網讚「時間點抓得漂亮」

債券最佳買點已到！BBB級投等債單月報酬達4.7% 專家：9月降息在望激勵00959B

主動群益台灣強棒 填息

相關新聞

貿聯、神達 四檔閃亮

外資券商近日提高貿聯-KY（3665）及神達目標價，除業績表現佳之外，營運展望也相當樂觀。由於近日台股高檔震盪，影響個股...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

疲弱的美國7月就業報告公布後，市場對勞動市場放緩的擔憂加劇，加上上月公布的消費者物價指數顯示通膨壓力較預期溫和，顯示關稅...

台指期 多方攻勢熄火

台股昨（20）日受到美國政府有意以「補貼換入股」的消息影響，指數開低收低，終場重挫728點、跌幅2.9%、收在23,62...

期貨商論壇／大小台 彈性操作

晶片法案變數引發台股昨（20）日重挫後，市場將聚焦鮑爾談話與降息前景。全球貿易戰在8月基本結束，股市不確定因素消除有正面...

鴻海、台達電 認購火

加權指數創高後，昨（20）日大跌逾700點，法人分析，大盤漲多後拉回不令人意外，後市仍以與AI相關的大型權值股如鴻海（2...

最牛一輪／T50反1熱 中信53夯

元大台灣50反1（00632R）昨（20）日受台積電壓低大盤指數而勁揚，大盤指數日前創歷史新高後，因川普政府有意入股台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。