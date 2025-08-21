聽新聞
0:00 / 0:00
期貨商論壇／匯率期 避險優選
疲弱的美國7月就業報告公布後，市場對勞動市場放緩的擔憂加劇，加上上月公布的消費者物價指數顯示通膨壓力較預期溫和，顯示關稅帶來的上行壓力有限，使投資人預期聯準會（Fed）將在9月的利率會議上採取降息行動。
最新公布的7月生產者物價指數意外高於市場預期，削弱部分市場對Fed短期內啟動降息的信心，市場對利率前景的預期出現分歧，並改變今年內的降息進展。由於缺乏重大經濟數據引導走勢，近期市場焦點落在Fed主席鮑爾將在全球央行年會發表演說內容，投資人態度謹慎，以尋找更多有關美國利率政策的線索。
技術面看，美元指數從8月初的100回落至98，目前位於短中期均線糾結位置震盪整理，呈橫盤整理架構，因此在突破月線前，短線美元指數維持橫盤架構的機率較高。
美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。（元富期貨提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言