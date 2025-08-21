期貨商論壇／大小台 彈性操作

晶片法案變數引發台股昨（20）日重挫後，市場將聚焦鮑爾談話與降息前景。全球貿易戰在8月基本結束，股市不確定因素消除有正面幫助，市場快速反應關稅稅率後回歸基本面。台股雖承擔較高稅率，卻免於負擔對美國大額投資風險，隨台股扛過第一波對等關稅衝擊，第二波半導體關稅將為日後埋下風險。

正當市場將焦點轉向俄烏停戰及美國9月降息的議題時，傳出美國政府的晶片法案正在研議新方案，將原本單純的補助款，修改以補助款換股權，獲得對應金額的股權，引起台股在昨日下跌709點，出現自4月9日關稅發布以來最大跌點，台積電（2330）下跌50元，收在1,135元，回吐8月以來的所有漲幅。

接下來，市場關注焦點落在22日晚間，全球央行年會的鮑爾演講，投資人期盼在演講中尋求接下來降息的指引。目前多數分析師認為鮑爾會保持中性言論，尤其是在PPI大幅上升，理論上生產者物價會在若干月後，將上升成本轉嫁給消費者，進而導致通膨上升，因此投資人可透過大小台或微台指依趨勢進行布局。（凱基期貨提供）