台指期 多方攻勢熄火

台股昨（20）日受到美國政府有意以「補貼換入股」的消息影響，指數開低收低，終場重挫728點、跌幅2.9%、收在23,625點；台指期也同步跳水709點、至23,637點，正價差為11.56點。期貨商表示，台指期短線多方攻勢熄火，後續觀察能否迅速站回月線，否則行情將有反轉的疑慮。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,168口至5,294口，其中外資淨空單增加2,510口至35,143口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2,686口至10,713口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為1萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，台指期昨日跳空開低近200點，隨電子權值股湧現賣壓，指數一路下殺，終場台指期壓低結算，以長黑K棒作收。目前指數從歷史高點回落，短線多方攻勢熄火，後續觀察能否迅速站回月線，否則行情將有反轉的疑慮。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月大量區買權OI落在24,000點，賣權最大OI落在24,100點，月買權最大OI落在25,900點，月賣權最大OI落在23,600點。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股昨日失守24,000點關卡，目前正測試8月7日多方缺口，短線轉以保守格局看待。