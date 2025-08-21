快訊

台指期 多方攻勢熄火

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。記者林澔一／攝影
台股昨（20）日受到美國政府有意以「補貼換入股」的消息影響，指數開低收低，終場重挫728點、跌幅2.9%、收在23,625點；台指期也同步跳水709點、至23,637點，正價差為11.56點。期貨商表示，台指期短線多方攻勢熄火，後續觀察能否迅速站回月線，否則行情將有反轉的疑慮。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,168口至5,294口，其中外資淨空單增加2,510口至35,143口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2,686口至10,713口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為1萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，台指期昨日跳空開低近200點，隨電子權值股湧現賣壓，指數一路下殺，終場台指期壓低結算，以長黑K棒作收。目前指數從歷史高點回落，短線多方攻勢熄火，後續觀察能否迅速站回月線，否則行情將有反轉的疑慮。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月大量區買權OI落在24,000點，賣權最大OI落在24,100點，月買權最大OI落在25,900點，月賣權最大OI落在23,600點。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股昨日失守24,000點關卡，目前正測試8月7日多方缺口，短線轉以保守格局看待。

貿聯、神達 四檔閃亮

外資券商近日提高貿聯-KY（3665）及神達目標價，除業績表現佳之外，營運展望也相當樂觀。由於近日台股高檔震盪，影響個股...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

疲弱的美國7月就業報告公布後，市場對勞動市場放緩的擔憂加劇，加上上月公布的消費者物價指數顯示通膨壓力較預期溫和，顯示關稅...

期貨商論壇／大小台 彈性操作

晶片法案變數引發台股昨（20）日重挫後，市場將聚焦鮑爾談話與降息前景。全球貿易戰在8月基本結束，股市不確定因素消除有正面...

鴻海、台達電 認購火

加權指數創高後，昨（20）日大跌逾700點，法人分析，大盤漲多後拉回不令人意外，後市仍以與AI相關的大型權值股如鴻海（2...

最牛一輪／T50反1熱 中信53夯

元大台灣50反1（00632R）昨（20）日受台積電壓低大盤指數而勁揚，大盤指數日前創歷史新高後，因川普政府有意入股台積...

