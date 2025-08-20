期交所8月21日調高台玻及長興期貨保證金比例
臺灣期貨交易所2025年8月21日調高台玻期貨(KUF)及長興期貨(QOF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，這次調高因台玻（1802）及長興（1717）經證交所於年8月19日公布為處置有價證券(台玻處置期間為2025年8月20日至114年9月4日，長興處置期間為8月20日至114年9月2日)，期交所依規定調高台玻期貨 (KUF)及長興期貨(QOF)所有月份保證金適用比例，自8月21日(證券市場處置生效日次一營業日)該等契約一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，台玻期貨(KUF)於9月4日，長興期貨(QOF)於9月2日，該契約一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。
參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言