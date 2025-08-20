期交所8月21日調高台玻及長興期貨保證金比例

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所2025年8月21日調高台玻期貨(KUF)及長興期貨(QOF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，這次調高因台玻（1802）及長興（1717）經證交所於年8月19日公布為處置有價證券(台玻處置期間為2025年8月20日至114年9月4日，長興處置期間為8月20日至114年9月2日)，期交所依規定調高台玻期貨 (KUF)及長興期貨(QOF)所有月份保證金適用比例，自8月21日(證券市場處置生效日次一營業日)該等契約一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，台玻期貨(KUF)於9月4日，長興期貨(QOF)於9月2日，該契約一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

