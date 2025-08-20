快訊

8月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北20日電

台北股市今天下跌728.06點，收23625.44點。8月電子期收1339.45點，下跌48.1點，正價差1.05點；8月金融期收2167.4點，下跌20.6點，逆價差0.58點。

8月電子期以1339.45點作收，下跌48.1點，成交238口。9月電子期以1344.1點作收，下跌45.5點，成交1219口。

電子現貨以1338.4點作收，下跌52.08點；8月電子期貨與現貨相較，正價差1.05點。

8月金融期以2167.4點作收，下跌20.6點，成交205口。9月金融期以2166.4點作收，下跌18.6點，成交503口。

金融現貨以2167.98點作收，下跌17.39點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差0.58點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

台指期 外資加碼空單

台指期在創新高後，昨（19）日修正82點，收在24,342點，逆價差11.5點，外資在台指期未平倉淨空單增加3,007口...

期貨商論壇／金居保證金調高

臺灣期貨交易所20日調高金居期貨契約（PQF）所有月份保證金為現行的1.5倍，主因金居（8358）被櫃買中心公布為處置有...

台指期 動能不墜

台股近期表現強勢，昨（19）日早盤再創歷史新高。富邦期貨分析師曹富凱指出，從籌碼面來看，市場資金對科技股成長仍具高度信心...

期貨商論壇／原油期 彈性操作

當前國際原油供需局勢，是一個「戰爭尾聲、需求轉弱、政策轉向」的三重交會點，任何一方的劇烈變化都足以打破盤局。對原油期貨操...

台光電、健鼎 認購靚

緯創、緯穎 選逾五個月

近來AI伺服器族群股價表現強勢，成為帶動台股創下歷史新高的關鍵要角，印證「只有AI好，其他都不好」的法人預期。其中，緯創...

