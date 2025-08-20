8月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌728.06點，收23625.44點。8月電子期收1339.45點，下跌48.1點，正價差1.05點；8月金融期收2167.4點，下跌20.6點，逆價差0.58點。
8月電子期以1339.45點作收，下跌48.1點，成交238口。9月電子期以1344.1點作收，下跌45.5點，成交1219口。
電子現貨以1338.4點作收，下跌52.08點；8月電子期貨與現貨相較，正價差1.05點。
8月金融期以2167.4點作收，下跌20.6點，成交205口。9月金融期以2166.4點作收，下跌18.6點，成交503口。
金融現貨以2167.98點作收，下跌17.39點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差0.58點。實際收盤價以期交所公告為準。
