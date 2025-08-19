傳輝達銷陸新晶片「B30A」曝光 台指期夜盤黑翻紅

台指期夜盤19日開盤時，在市場傳出輝達（NVIDIA）為中國大陸研發的新AI晶片─B30A，性能超越H20，美股道瓊電子盤一度上漲逾百點中，以24,350點、上漲4點開出後，雖一度下殺至24,328點，但隨即多頭展開反撲，在晚間9點30分左右，台指期夜盤指數在24,355點、上漲約10點附近遊走。

市場傳出，輝達為中國大陸開發一款Blackwell架構的AI晶片，功能比H20更強大，輝達預期在9月向中國大陸客戶交付樣品進行測試，同時，川普政府也在考量將美國晶片與科學法案中，對英特爾補貼的109億美元、轉換為英特爾10%股權，可能使美國政府成為英特爾的最大股東中，輝達與英特爾股價在美股盤前交易中，與道瓊電子盤同步反彈；另外，市場也在密切關注聯準會主席鮑爾22日晚間在全球央行年會的發言，試圖從中尋找9月降息的證據。

其中，台積電在夜盤交易9點30分時，多在1,185元，平盤附近遊走，電子期小漲近0.1%，半導體期則下跌逾0.1%，中型100期貨指數則下跌約0.1%。

台股19日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌129點，收24,353點，其中，外資現貨賣超110億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,007口至32,633口；投信賣超15.3億元，自營商賣超60.7億元，三大法合計賣超186.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，19日台股早盤開高，盤中最高來到24,551點，再創歷史新高，早盤量能放大過速進入震盪拉回，下半場獲得控制，終場量縮、小跌收黑K棒，短期5日均線沒有正式失守，短中多格局仍在延續，但日KD指標位於高檔或將交叉向下，推測短線指數或將出現震盪，或將回測短期5、10日均線，8月13日大量低點24,172點沒有失守前，多頭格局可望延續。