全民權證／宏達電 兩檔有戲

宏達電（2498）近來因發布智慧眼鏡「VIVE Eagle AI GLASSES」，激勵市場買盤大舉蜂擁，拉動股價接連井噴，昨（19）日亮燈強鎖漲停，漲停價56.7元攀反彈來波段高峰。

事實上，AI眼鏡市場成長速度驚人。據2025年AI／AR眼鏡產業報告指出，2024年全球AI眼鏡出貨量約152萬副，預計2030年達9,000萬副，年複合成長率（CAGR）高達29.4%，成為成長最快的穿戴式子類別。

高盛認為，宏達電受惠VR／XR軟體專案，加上AI眼鏡新增營收，第3季營收將季增22%、年增10%，成長優於預期。權證發行商建議，看好宏達電後市股價表現的投資人，可挑價內外5%以內、離到期日逾四個月相關權證進行布局。（元大證券提供）

