快訊

賴清德向親英系釋權…傳徐國勇接民進黨秘書長 823後宣布新人事

緯創、緯穎 選逾五個月

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

近來AI伺服器族群股價表現強勢，成為帶動台股創下歷史新高的關鍵要角，印證「只有AI好，其他都不好」的法人預期。其中，緯創（3231）則領先回檔整理，吸引投資人大舉布局。緯穎（6669）股價大衝一波後，目前高檔整理蓄勢再攻。

隨著四大CSP調高資本支出，AI恐將泡沫的疑慮不攻自破，吸引全球資金瘋狂挺進AI族群，特別是輝達GB200出貨加溫，GB300又開始量產，使得內外資紛紛調高AI伺服器的出貨預估，市場按讚AI伺服器的呼聲也愈來愈高。

緯創第2季獲利符合法人預期，後市展望方面，法人表示，由於第3季AI伺服器訂單成長強勁，加上筆電（NB）出貨也優於預期，因此上調緯創第3季營收季增幅至2%，大摩也看好隨H20重啟供應，緯創將成為重要的受惠廠商之一。

緯穎方面，受惠AWS ASIC伺服器訂單強勁，且Meta通用型伺服器需求優於預期，帶動緯穎第2季獲利遠優於法人預期，吸引買盤前仆後繼，拉動7月中下旬以來股價走出一波強勁的多頭攻勢，成為科技下游硬體領域重要的指標代表。

展望第3季，法人指出，隨ASIC伺服器訂單持續成長，微軟訂單彌補Meta下滑部分空缺，前景依舊看好，包括摩根士丹利（大摩）、大和資本等外資紛紛給予「優於大盤」或「買進」的正向評級，大摩甚至調高目標價至3,500元。

權證發行商建議，看好緯創、緯穎等「AI伺服器概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過五個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

AI 緯創 伺服器

延伸閱讀

市場按讚呼聲高 AI伺服器需求爆發！這二家硬體廠訂單吃補

ASIC供應鏈 營運熱轉

散戶梭哈緯創卻變「身心受創」！苦主接手10張只剩4萬付卡費

緯創獲利創高⋯股價卻重挫！網看穿背後意義：典型利多出盡

相關新聞

台指期 外資加碼空單

台指期在創新高後，昨（19）日修正82點，收在24,342點，逆價差11.5點，外資在台指期未平倉淨空單增加3,007口...

期貨商論壇／金居保證金調高

臺灣期貨交易所20日調高金居期貨契約（PQF）所有月份保證金為現行的1.5倍，主因金居（8358）被櫃買中心公布為處置有...

台指期 動能不墜

台股近期表現強勢，昨（19）日早盤再創歷史新高。富邦期貨分析師曹富凱指出，從籌碼面來看，市場資金對科技股成長仍具高度信心...

期貨商論壇／原油期 彈性操作

當前國際原油供需局勢，是一個「戰爭尾聲、需求轉弱、政策轉向」的三重交會點，任何一方的劇烈變化都足以打破盤局。對原油期貨操...

台光電、健鼎 認購靚

今日主題

緯創、緯穎 選逾五個月

近來AI伺服器族群股價表現強勢，成為帶動台股創下歷史新高的關鍵要角，印證「只有AI好，其他都不好」的法人預期。其中，緯創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。