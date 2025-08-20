全民權證／弘塑 挑逾三個月

弘塑（3131）看好3D IC、SoIC、CoWoS與CPO發展，預期隨著AI晶片大廠陸續驗證並導入，相關應用逐漸成熟，目前也感受到客戶端對SoIC機台購買量逐步增加，營運可期。

弘塑目前產能維持滿載，設備訂單能見度已排至2026年上半年。

法人指出，弘塑2025年自製設備出貨量維持年成長50~100%，其中主要受惠 CoWoS產能擴充，2026年部分CoWoS動能將稍有趨緩，但WMCM、SoIC與HBM出貨佔比將提升。

看好弘塑後市的投資人可買進價內外5%以內、有效天期90天以上的認購權證靈活操作。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）