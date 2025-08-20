全民權證／上品 押價內外10%

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方整理

上品（4770）第2季毛利率37%，較上季改善；展望下半年，公司在手訂單增10~15%，今年下半年營運將優於上半年。

法人分析，上品受惠台灣與美國受惠主要客戶擴廠，帶動槽車需求成長；大陸雖競價壓力仍存，但隨Tier 1晶圓廠擴廠啟動，營運可望逐步回溫。展望2026年，半導體建廠動能將優於2025年，營收預估年增22%，毛利率提升至40.5%。法人認為，上品已逐步走出營運低谷，受惠台灣及美國大客戶加速建廠，營運動能將持續反轉向上，投資評等自「中立」上調至「買進」，後市可期。

權證發行商建議，看好上品後市表現，可挑價內外10%以內、剩餘天數逾150天認購權證操作，放大槓桿利潤。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

