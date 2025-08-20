台光電、健鼎 認購靚

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股大盤指數創歷史新高，主要因為在美國對等關稅引發提前進貨及AI伺服器進入出貨高峰下，權值科技股第2季每股純益（EPS）創高者眾。市場預期AI產品需求可望延續，伺服器、PCB及機殼等標的受多頭買盤青睬，相關權證也水漲船高。

在獲利強勁的權值科技股領軍下，台股指數創下新高。其中，以具備產業趨勢支撐的伺服器相關供應鏈最受矚目，台光電（2383）、健鼎（3044）等受惠PCB需求暢旺，第2季獲利表現突出，隨著AI應用持續發酵，成為多頭買盤青睞焦點。

法人分析，台光電受惠AI伺服器需求強勁，加上過去二至三年持續進行銅箔基板（CCL）產能擴充，年增幅達15%至20%，公司對長期伺服器及高階網路交換器（400G、800G Switch）所需高階CCL營運前景樂觀看待。

台光電在AI伺服器市場市占率逾七成，帶動對應高階基板材料需求顯著攀升。展望2025年，台光電產能將持續提升，單月產能自第2季的430萬張，逐步擴充至第4季的580萬張，2026年更上看610萬張，整體產能擴張幅度達40%。法人建議投資評等為「買進」。

健鼎憑藉規模經濟與生產效率優勢，長期獲利穩定，近期受惠於同業伺服器板產能供不應求，公司承接轉單效益，伺服器板接單動能強勁，2025年營運展望持續正向。

法人指出，隨著AI伺服器與高階交換器需求快速成長，帶動HLC產能持續吃緊，整體訂單水準維持高檔，健鼎作為主要供應商之一，預期將持續受惠產業景氣。至於其他產品線方面，記憶體目前尚未出現急單，訂單能見度高，接單狀況穩定；筆電相關訂單亦維持正常，未見提前拉貨跡象。

權證發行商建議，看好台光電、健鼎等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。

挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過150天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

延伸閱讀

