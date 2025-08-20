期貨商論壇／原油期 彈性操作

當前國際原油供需局勢，是一個「戰爭尾聲、需求轉弱、政策轉向」的三重交會點，任何一方的劇烈變化都足以打破盤局。對原油期貨操作而言，應謹慎設定區間策略，保持彈性，並嚴密追蹤談判消息與美國經濟數據的節奏，因為未來數周油市波動可能仍將高於常態。

近期國際原油市場焦點再度回到地緣政治與總經數據的交錯影響，烏俄戰爭傳出可能迎來轉折，消息指美國願意考慮提供「類北約」的安全保證給烏克蘭，並推動澤倫斯基與普丁直接會談。過去兩年原油市場大幅波動主因，正是戰爭導致的供給中斷與制裁影響，一旦衝突降溫，避險溢價自然消退。另一方面，美國7月非農就業報告遠低於預期，失業率同時升至4.2%，明顯高於年初水準，反映出美國內需動能快速降溫。就業數據的惡化一方面削弱能源消費需求前景，另一方面卻提升市場對聯準會政策轉向的押注，因經濟若逼近衰退邊緣，決策層勢必加速降息腳步。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。