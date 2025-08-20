快訊

經濟日報／ 記者周克威整理
台股示意圖。記者鄭超文／攝影
台股示意圖。記者鄭超文／攝影

台股近期表現強勢，昨（19）日早盤再創歷史新高。富邦期貨分析師曹富凱指出，從籌碼面來看，市場資金對科技股成長仍具高度信心，顯示台股仍具備續強動能，有利台指期表現。

在族群表現方面，台積電（2330）受惠AI高效運算需求，成為資金聚焦核心；鴻海則因AI伺服器業務大幅成長，預期明年動能續強；緯穎受惠資料中心投資加速，AI伺服器出貨動能強勁；智邦則因AI資料中心升級，800G高速交換器需求明確；ABF載板族群如欣興與南電，受高階GPU與AI伺服器需求推升，供需緊張。全球央行年會即將登場，聯準會主席鮑爾將於22日發表演說，市場高度關注其對利率政策的最新表態。市場普遍預期今年可能僅有一次降息，鮑爾是否釋出鷹派訊號，將成為影響資金風險偏好的關鍵。

台股具備創高動能，科技族群表現強勢，但國際市場進入消息等待期，投資人宜密切關注央行年會與地緣政治發展，適度調整部位。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

