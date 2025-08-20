台指期 外資加碼空單

台指期在創新高後，昨（19）日修正82點，收在24,342點，逆價差11.5點，外資在台指期未平倉淨空單增加3,007口至32,633口。期貨商表示，昨日行情屬於創高後的拉回整理型態，高檔震盪伴隨量能放大，短線仍需觀察國際變數方向及台積電能否持續吸引資金支撐指數。

台股昨日開高走低，早盤指數攀高至24,551點，再創歷史新高，隨後獲利了結賣壓出籠，近日強勢的PCB族群面臨沉重賣壓，紛紛回檔修正，拖累指數由紅翻黑，終場指數下跌129點、收在24,353點，失守5日線。

台指期也下跌82點，收在24,342點，三大法人淨空單增加2,517口至3,126口，其中外資淨空單增加3,007口至32,633口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,719口至8,027口。其中，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局；近月選擇權籌碼樂觀格局，賣權OI大於買權OI差距為2.8萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權仍為多方表態。

群益期貨指出，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月選擇權呈現樂觀，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，目前台股波動率走低態勢不變，短線在24,000點關卡不破下，拉回仍可以樂觀操作。

元富期貨認為，台指期昨日呈高檔震盪格局，盤中震幅大約百點，終場以十字黑K棒作收。目前指數來到歷史高點，盤中容易出現高檔獲利了結賣壓，但指數維持在5日均線之上，多方架構沒有遭到破壞，短線震盪過後仍有機會再攻。

永豐期貨表示，選擇權未平倉量部分，昨日8月大量區買權OI落在24,500點，賣權最大OI落在24,100點，月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在13,800點；外資台指期買權淨金額0.39億元、賣權淨金額0.04億元。