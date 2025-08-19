台指期開低震盪 小跌82點收24,342點 力守五日線

台指期19日以24,380點開出，早盤一度翻紅，後續不敵賣壓，終場收在24,342點，下跌82點，跌幅0.34%。另外，台積電期收1185元，上漲5元，電子期小跌0.43%，中型100期貨小跌0.48%。

指數昨日盤中刷出24515點歷史新高、技術面維持強勢、俄烏戰現和平曙光、PCB族群表現亮眼、台積電美國新廠開始獲利、自動化機器人明日開展，眾利多因素有望帶動向上攻堅。

但近期市場傳出，輝達H20傳漲價18%，恐壓縮部分台廠獲利空間、瀧澤科鼓勵員工做四休三，可能稍影響投資人情緒，短線上預期指數高檔震盪盤堅，操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股。

隨著美國總統川普和烏克蘭總統及歐洲領導人展開會談，美國股市周一收盤變動不大，投資人也靜候本周即將發布的大批零售業財報以及央行年會，幾檔大型科技股下跌拖累大盤，小型股則上漲。