快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

台指期開低震盪 小跌82點收24,342點 力守五日線

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期19日以24,380點開出，早盤一度翻紅，後續不敵賣壓，終場收在24,342點，下跌82點，跌幅0.34%。另外，台積電期收1185元，上漲5元，電子期小跌0.43%，中型100期貨小跌0.48%。

指數昨日盤中刷出24515點歷史新高、技術面維持強勢、俄烏戰現和平曙光、PCB族群表現亮眼、台積電美國新廠開始獲利、自動化機器人明日開展，眾利多因素有望帶動向上攻堅。

但近期市場傳出，輝達H20傳漲價18%，恐壓縮部分台廠獲利空間、瀧澤科鼓勵員工做四休三，可能稍影響投資人情緒，短線上預期指數高檔震盪盤堅，操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股。

隨著美國總統川普和烏克蘭總統及歐洲領導人展開會談，美國股市周一收盤變動不大，投資人也靜候本周即將發布的大批零售業財報以及央行年會，幾檔大型科技股下跌拖累大盤，小型股則上漲。

美國 台積電

延伸閱讀

台積電全球布局 近年獲美德日中政府補助1422億元

他勸世曝台指期陷阱！驚揭「黑手掃單」內幕　眾人嘆：真的是賭場

輝達H20傳漲價18% 恐壓縮英業達、神達等獲利

輝達晶片喊漲 動搖大陸版圖 催動本土替代品需求

相關新聞

台指期 改寫歷史新高

股期雙市昨（18）日同步大漲，台指期上漲129點收24,426點，改寫歷史新高，逆價差56.52點，外資淨空單減少4,5...

期貨商論壇／中興電期 題材多元

中興電（1513）今年第2季營運表現亮眼，稅後純益達9.41億元，每股稅後純益（EPS）1.9元，創同期新高；上半年累計...

期貨商論壇／黃金期 高檔震盪

黃金期貨自4月創歷史新高後，出現長達四個月的高檔震盪走勢，期間五度攻高未果，顯示市場追價動能趨緩。過去黃金創高的主力動能...

元富證放送熱門權證

台新新光金控旗下元富證券流通在外權證檔數超過4,000檔，發行市占率穩定超過10%；多元標的涵蓋交易熱絡個股、ETF與各...

鴻海、聯發科 四檔夯

台股昨（18）日雖然開低，但買盤迅速進場，最終強勢翻紅並突破歷史高點，盤中一度突破24,500點，再締新猷，鴻海（231...

中砂、旺矽 押寶120天

台股創高後，拉回整理的可能性提高，但法人認為拉回可布局半導體族群，其中，N2相關產業鏈的中砂（1560）及AI ASIC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。