川普「忠誠榜」要來了 台指期夜盤受累下跌

台指期夜盤18日開盤時，在市場傳出美國總統川普將推「忠誠榜」，民粹政策干預企業升級，美股電子盤由紅翻黑中，以24,388點、下跌36點開出後，一掃日盤創新高的多頭氣勢，最低來到24,356點，儘管美股電子盤逐步收斂跌勢，但在晚間9點30分左右，台指期夜盤指數仍在24,400點、下跌約25點附近遊走。

市場傳出，川普團隊將公布「忠誠榜」，依對其減稅法案支持度將553家公司分為高度、中度、低度合作三類。該法案延續並擴大川普首任期減稅措施，並增加移民執法資金。排名或隨公司對總統議程支持度變動，積極名單包括DoorDash與Uber；該二公司股票今年以來都上漲超過40%；另外，市場也傳出聯準會在9月可能採取「保險性妥協降息」，但幅度可能不及2碼，加上晶片關稅上看300%、聯準會主席鮑爾即將在全球央行年會發表演說等因素，也一度拖累美股電子盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點30分時，多在1,175元，下跌5元附近遊走，電子期下跌逾0.1%，半導體期則下跌逾0.5%，中型100期貨指數則在平盤附近震盪。

台股18日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲148點，收24,482點，其中，外資現貨買超44.7億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少4,581口至29,626口；投信買超18.7億元，自營商買超0.08億元，三大法合計買超63.6億元。

市場專家建議，就技術面來說，18日台股價漲量穩，雖開盤回測5日線，但盤中買盤漸增，由黑翻紅，更創歷史新高，均線維持多頭排列，日KD持續高檔鈍化，成交量高於20日均量，呈現價漲量增格局，短線只要8月13日大量低點24,172點未破，都將有望續沿5日線上漲。