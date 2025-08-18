快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普:將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮:玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

全民權證／雙鴻 挑價內外5%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

雙鴻（3324）受惠伺服器水冷趨勢明確，水冷產品出貨營收貢獻逐季走高。第2季，RTX 5060、5070系列發貨加上GB200伺服器水冷良率持續改善，終端出貨量呈現倍數成長。法人預期，雙鴻第3季營收將季增高個位數、第4季達全年高峰，其中主因GPU供應緊張，GB300液冷產品將自第4季起對CSP客戶放量出貨。

除供貨既有客戶GB200與HGX機櫃分歧管之外，雙鴻也將出貨亞馬遜（AWS）與Meta等CSP客戶GB300水冷板與機櫃分歧管。液冷產品營收比重預計將升至55%，帶動2026年伺服器營收年增55至60%。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距到期日120天以上的認購權證。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 雙鴻 伺服器

