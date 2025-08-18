快訊

全民權證／聖暉 選逾五個月

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

聖暉*（5536）客戶建廠需求殷切，致使廠務工程市場供需吃緊，獲利攀升。

市場對未來通膨預期心理，為避免成本持續增加，客戶紛紛加速資本支出腳步，進而強化當前新廠建置的投資動能，聖暉*營運暢旺。

市場法人對聖暉*第3季持有正向樂觀看法，持續看好AI應用熱潮，推升半導體、PCB、雲端服務供應商等大廠加碼投資計畫，創造公司業務有利的接單條件，且觀察目前多元產業客戶專案訂單需求，台灣及東南亞地區仍為未來營運亮點。

看好聖暉*後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期五個月以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

聖暉 雲端服務

