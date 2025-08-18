聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／聖暉 選逾五個月
聖暉*（5536）客戶建廠需求殷切，致使廠務工程市場供需吃緊，獲利攀升。
市場對未來通膨預期心理，為避免成本持續增加，客戶紛紛加速資本支出腳步，進而強化當前新廠建置的投資動能，聖暉*營運暢旺。
市場法人對聖暉*第3季持有正向樂觀看法，持續看好AI應用熱潮，推升半導體、PCB、雲端服務供應商等大廠加碼投資計畫，創造公司業務有利的接單條件，且觀察目前多元產業客戶專案訂單需求，台灣及東南亞地區仍為未來營運亮點。
看好聖暉*後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期五個月以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言