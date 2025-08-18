全民權證／智邦 兩檔閃金光

智邦（2345）上半年合併營收1,033.55億元，年增138.9%，並以每股純益（EPS）18.18元蟬聯上半年獲利王，儘管第2季有匯損17億元，但AI加持，訂單暢旺，單季EPS達9.01元，寫同期新高、歷史次高。

法人指出，第3季仍處資料中心備貨旺季，美系資料中心客戶為加速自家ASIC伺服器布建需求，使AI相關產品需求自第2季起持續快速成長，通用型伺服器與AI伺服器所搭配高階400G與800G網路交換器需求也隨之增加；美系企業品牌需求陸續回升，開始由主流規格400G升級至800G產品。

權證發行商建議，看好智邦後市股價表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上認購權證。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。