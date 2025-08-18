台新新光金控（2887）旗下元富證券流通在外權證檔數超過4,000檔，發行市占率穩定超過10%；多元標的涵蓋交易熱絡個股、ETF與各類指數，無論是透過指數型權證進行避險或看好AI族群、高股息、陸股、債券等熱門ETF題材，都能在元富權證中找到理想的投資選擇與條件。

元富權證在臺灣證券交易所的發行人評等中，長期名列前五名，獲得A級券商肯定，備受市場信賴與推崇。元富權證努力提升標的範圍與權證條件的豐富性，創造充足的流動性與優良的造市品質，提供市場投資大眾兼具廣度與深度的投資選擇，造市隱含波動度的穩定性，更是保障投資人權益的重要承諾。

在成交量與時間價值存量等指標上，元富權證亦持續快速成長，穩居市場前段班。

回顧2025年上半年受到美國總統川普對等關稅影響，全球市場極度動盪，股匯債皆創下史無前例的劇烈波動，隨著川普政策調整之際，全球股市快速回升，致使眾多投資人錯失良機。

台股下半年面臨關稅備貨潮後出口趨緩的衝擊，半導體、高階製程與AI相關技術供應鏈是否能持續支撐台股向上的核心動能，以及經濟數據對美國聯準會利率政策影響等眾多變數都增加下半年的操作難度。

投資人不妨挑選自己熟悉的標的，以權證商品做為投資工具，權證損失有限而獲利無窮的特性，進可攻退可守，幫助投資人掌握投資時機又得以嚴設停損，做好風險控管。

展望2026年，元富證券與台新證券合併後，將更加積極擴大權證經營規模，因應市場變化，提供符合投資人需求的權證條件，讓投資人掌握市場脈動與先機，而現行所有元富發行權證在存續期間，無論是權證中文名稱、代號與權證條件皆不因合併而進行調整，持續穩定造市品質不受影響，投資人毋需擔心權益受損。