快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

聽新聞
0:00 / 0:00

元富證放送熱門權證

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
元富證券投資本部資深副總瞿玉娟(中)、新金融商品部資深協理章冠頤(右)、新金融商品部協理張育瑞(左)。元富證券/提供
元富證券投資本部資深副總瞿玉娟(中)、新金融商品部資深協理章冠頤(右)、新金融商品部協理張育瑞(左)。元富證券/提供

台新新光金控（2887）旗下元富證券流通在外權證檔數超過4,000檔，發行市占率穩定超過10%；多元標的涵蓋交易熱絡個股、ETF與各類指數，無論是透過指數型權證進行避險或看好AI族群、高股息、陸股、債券等熱門ETF題材，都能在元富權證中找到理想的投資選擇與條件。

元富權證在臺灣證券交易所的發行人評等中，長期名列前五名，獲得A級券商肯定，備受市場信賴與推崇。元富權證努力提升標的範圍與權證條件的豐富性，創造充足的流動性與優良的造市品質，提供市場投資大眾兼具廣度與深度的投資選擇，造市隱含波動度的穩定性，更是保障投資人權益的重要承諾。

在成交量與時間價值存量等指標上，元富權證亦持續快速成長，穩居市場前段班。

回顧2025年上半年受到美國總統川普對等關稅影響，全球市場極度動盪，股匯債皆創下史無前例的劇烈波動，隨著川普政策調整之際，全球股市快速回升，致使眾多投資人錯失良機。

台股下半年面臨關稅備貨潮後出口趨緩的衝擊，半導體、高階製程與AI相關技術供應鏈是否能持續支撐台股向上的核心動能，以及經濟數據對美國聯準會利率政策影響等眾多變數都增加下半年的操作難度。

投資人不妨挑選自己熟悉的標的，以權證商品做為投資工具，權證損失有限而獲利無窮的特性，進可攻退可守，幫助投資人掌握投資時機又得以嚴設停損，做好風險控管。

展望2026年，元富證券與台新證券合併後，將更加積極擴大權證經營規模，因應市場變化，提供符合投資人需求的權證條件，讓投資人掌握市場脈動與先機，而現行所有元富發行權證在存續期間，無論是權證中文名稱、代號與權證條件皆不因合併而進行調整，持續穩定造市品質不受影響，投資人毋需擔心權益受損。

權證 元富

延伸閱讀

美國關稅影響減班休息2388人 金屬機電業居多

美國對等關稅衝擊 無薪假人數創今年新高

關稅 20%+N 衝擊無薪假 影響人數大增653人至2,388人

川普關稅殺傷力 印一招化解！GDP估可拉高0.6個百分點 還能壓制通膨

相關新聞

台指期 改寫歷史新高

股期雙市昨（18）日同步大漲，台指期上漲129點收24,426點，改寫歷史新高，逆價差56.52點，外資淨空單減少4,5...

期貨商論壇／中興電期 題材多元

中興電（1513）今年第2季營運表現亮眼，稅後純益達9.41億元，每股稅後純益（EPS）1.9元，創同期新高；上半年累計...

期貨商論壇／黃金期 高檔震盪

黃金期貨自4月創歷史新高後，出現長達四個月的高檔震盪走勢，期間五度攻高未果，顯示市場追價動能趨緩。過去黃金創高的主力動能...

元富證放送熱門權證

台新新光金控旗下元富證券流通在外權證檔數超過4,000檔，發行市占率穩定超過10%；多元標的涵蓋交易熱絡個股、ETF與各...

鴻海、聯發科 四檔夯

台股昨（18）日雖然開低，但買盤迅速進場，最終強勢翻紅並突破歷史高點，盤中一度突破24,500點，再締新猷，鴻海（231...

中砂、旺矽 押寶120天

台股創高後，拉回整理的可能性提高，但法人認為拉回可布局半導體族群，其中，N2相關產業鏈的中砂（1560）及AI ASIC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。