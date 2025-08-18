快訊

中砂、旺矽 押寶120天

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股創高後，拉回整理的可能性提高，但法人認為拉回可布局半導體族群，其中，N2相關產業鏈的中砂（1560）及AI ASIC的旺矽（6223）可留意，亦可挑相關認購權證操作。

中砂成長動能來自於半導體先進製程需求的強勁增長，以及產品組合持續優化與新客戶貢獻逐步顯現。鑽石碟事業部持續扮演核心成長引擎，隨著主要客戶在N2、N3與更先進製程的積極擴產，預期可望直接受惠，並推升2奈米製程的鑽石碟市占率將進一步提升至近80%。

先進製程對鑽石碟的品質與耗用量要求同步提升，若推進到晶背供電技術，每片晶圓所需鑽石碟數量與規格更將提升，預估可進一步推升產品內含價值約20至30%，對ASP與整體產值具顯著助益。

旺矽今、明年VPC營收皆將年增40至50%，主要因旺矽為美系設計服務業者垂直探針卡的獨家供應商，大幅受惠於美系客戶的 AI ASIC，此外，網通IC及全球GPU領導業者的電競GPU皆挹注VPC成長動能。

VPC占公司整體營收逾50%，預估其強勁成長將帶動整體營收年增率達雙位數。

MEMS營收比重大幅提升刺激公司毛利率成長。

權證發行商建議，看好中砂、旺矽後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的商品入手。

