鴻海、聯發科 四檔夯

台股昨（18）日雖然開低，但買盤迅速進場，最終強勢翻紅並突破歷史高點，盤中一度突破24,500點，再締新猷，鴻海（2317）、聯發科（2454）等龍頭股成為亮點。發行券商指出，看好權值股表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

鴻海7月營收6,139億元，月增13.63%，年增7.25%，為歷年同期最高。今年累計前七月營收為4.05兆元，年增17.62%，為歷年同期最高。

展望第3季，鴻海表示，雲端網路產品將保持強勁成長趨勢，且ICT產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，第3季整體營運將會有季增及年增的表現，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化影響。

IC設計龍頭聯發科7月合併營收為432.2億元，月減23.41%，年減5.24%，創2024年12月以來的低點。今年累計前七月合併營收為3,469億元，年增達13.24%。公司於先前法說會中預告，本季營收將季減，主因部分需求已於上半年提前反映，預估第3季營收將落在44.9億至48.3億美元區間，季減1%至8%，年增10%至18%。展望後市，法人認為，短期展望方面，鴻海第3季進入iPhone 17備貨與傳統旺季，規格升級有望帶動新一波換機潮。

權證發行商建議，看好鴻海、聯發科可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。