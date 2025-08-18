期貨商論壇／黃金期 高檔震盪

黃金期貨自4月創歷史新高後，出現長達四個月的高檔震盪走勢，期間五度攻高未果，顯示市場追價動能趨緩。過去黃金創高的主力動能，在於各國央行積極儲備黃金庫存、美國降息、地緣衝突風險升溫等。

各國央行的黃金買盤尚未扭轉，持續為金價帶來下檔支撐，惟降息循環、地緣政治衝突風險兩大動能有趨緩跡象。首先檢視近期總經數據，美國7月非農就業降至10萬人以下，且5、6月就業增數前值顯著下修，帶來就業趨緩訊號。然7月美國PPI通膨數據顯著高於市場預期，導致聯準會不易降息，政策利率可能將延續偏高且偏久的狀態。

美、俄上周就烏克蘭戰爭問題進行談判，其中，俄方同意美國向烏克蘭提供類北約的安全保障，並將以立法明文表示俄羅斯不再進入烏克蘭或歐洲地區領土。此舉被視為烏俄戰爭有望在俄羅斯的讓步下停火，壓抑地緣衝突風險。

在降息預期趨緩、地緣政治衝突降溫下，黃金期貨可能將維持高檔震盪行情。如想參與黃金行情的投資人，可以透過台灣期交所推出的「黃金期貨」，原始保證金分別為2,330美元，另亦有「台幣黃金期貨」，為新台幣計價合約，提供多幣別選擇，原始保證金為92,000元。須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

