期貨商論壇／中興電期 題材多元

中興電（1513）今年第2季營運表現亮眼，稅後純益達9.41億元，每股稅後純益（EPS）1.9元，創同期新高；上半年累計稅後純益18.2億元，EPS 3.68元，僅較去年同期3.75元小幅下滑，仍為同期次高，展現穩健體質。

中興電核心競爭力在於高壓氣體絕緣開關（GIS）技術，且為國內唯一通過台電345kV認證的廠商。GIS具備取代傳統AIS設備的優勢，為台電強韌電網計畫關鍵。目前在手訂單約401億元，能見度達三年，今年新接訂單預估逾200億元，涵蓋儲能工程、台中燃氣設備及離岸風電統包工程，訂單結構多元。

中興電下半年展望樂觀，過去因台電土建缺工導致工程進度延宕，隨外籍勞工資格陸續到位，情況已明顯改善，預期下半年將逐季成長，法人亦看好第4季拉貨動能顯著升溫。除台電訂單外，也積極拓展海外市場，以日本為首站，並推進半導體電能設備應用，搭配晶圓廠海外擴產趨勢，未來營運版圖可望持續擴大。

整體而言，中興電具備獨家技術與長期訂單優勢，營收與獲利能見度高，加上海外布局啟動，已奠定國內電網升級與能源轉型的重要地位。對投資人而言，中興電是一檔兼具政策受惠與長線成長潛力的重電龍頭標的。（兆豐期貨提供）

