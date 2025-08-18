台指期 改寫歷史新高

股期雙市昨（18）日同步大漲，台指期上漲129點收24,426點，改寫歷史新高，逆價差56.52點，外資淨空單減少4,581口至29,626口。期貨商表示，短線仍須留意創高後的獲利了結與高檔震盪壓力，特別是中小型股快速輪動下，資金節奏稍有變化就可能帶來波動。

台股昨日盤中最高來到24,515點、改寫新天價，終場指數上漲148點、收在24,482點。台指期則上漲129點至24,426點，三大法人淨空單減少3,607口至609口，其中外資淨空單減少4,581口至29,626口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少644口至4,308口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單略縮，自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼樂觀格局，賣權OI大於買權OI差距為3.5萬餘口，賣權OI增量積極大增，目前選擇權多方呈現表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日8月大量區買權OI落在24,500點，賣權最大OI落在24,000點，月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在13,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.22上升至1.39，VIX指數下降0.04至19.95；外資台指期買權淨金額0.54億元、賣權淨金額-0.01億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，台股創高並非終點，而是大多頭行情新篇章的開端。若能守穩關鍵支撐，挑戰25,000點乃至更高將成為市場共識，但短線仍須留意創高後的獲利了結與高檔震盪壓力。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月選擇權呈現樂觀，整體籌碼面樂觀格局；技術面上，目前台股仍屬創高階段，短線在各權值類股呈現輪漲結構下，行情拉回仍可以樂觀操作。

元富期貨認為，台指期昨日呈現開低走高格局，早盤一度翻黑回測5日線，電子權值股強勢表態領軍反攻，終場指數以紅K棒作收，改寫歷史新高。目前指數來到歷史高點，盤中容易出現高檔獲利了結賣壓，但指數維持在5日線之上，短線上走勢預期維持震盪走高。