8月電子期、金融期齊漲
台北股市今天上漲148.04點，收24482.52點。8月電子期收1393.8點，上漲8.3點，逆價差2.89點；8月金融期收2193.8點，上漲1點，逆價差2.73點。
8月電子期以1393.8點作收，上漲8.3點，成交345口。9月電子期以1394.65點作收，上漲9.5點，成交45口。
電子現貨以1396.69點作收，上漲8.52點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差2.89點。
8月金融期以2193.8點作收，上漲1點，成交234口。9月金融期以2193點作收，下跌1.4點，成交13口。
金融現貨以2196.53點作收，上漲7.18點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差2.73點。實際收盤價以期交所公告為準。
