8月台股期指漲129點

中央社／ 台北18日電

台北股市今天終場漲148.04點，收24482.52點。8月台指期以24426點作收，上漲129點，與現貨相較，逆價差56.52點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，8月期貨24297點、9月期貨24269點。

台股今天終場漲148.04點，收24482.52點，成交金額新台幣4435.03億元。

8月台指期貨以24426點作收，漲129點，成交5萬4970口；9月期貨以24399點作收，漲130點，成交1萬706口。實際收盤價格以期交所公告為準。

多項利多加持！台指期創新高 上漲129點收24,426點

台指期18日以24,199點開出，終場收在24,426點，上漲129點，漲幅0.53%。另外，台積電期收平盤1,180元...

台指期 多方量價結構

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加2,601口至4,216口，其中外資淨空單減少172口至34,207口；十大交...

期貨商論壇／永續期 穩中透強

美國公布7月CPI年增率符合市場預期、核心CPI略高於前值、PPI則明顯高於預期，台股呈現高檔震盪趨堅的格局。雖數據顯示...

期貨商論壇／黃金期 留意風險

美國7月CPI年增率2.7%，低於市場預期，非農就業人數7.3萬人，失業率4.2%，顯示就業市場穩定，然PPI高於市場預...

金像電、南電 認購夯

AI驅動高層數PCB需求爆發，高階CCL供不應求，金像電（2368）及南電（8046）受惠帶動業績成長。權證發行商表示，...

中興電、華城 四檔搶鏡

台電的電網韌性建設計畫蘊含配電、輸電乃至綠電儲能、併網與新增變壓站等工程，將為重電廠商帶來長期穩定商機。中興電（1513...

