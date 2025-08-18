聽新聞
多項利多加持！台指期創新高 上漲129點收24,426點
台指期18日以24,199點開出，終場收在24,426點，上漲129點，漲幅0.53%。另外，台積電期收平盤1,180元，電子期小漲0.6%，中型100期貨小漲0.99%。
美國商務部周五公布，美國7月零售銷售較6月小幅成長0.5%，可見消費支出在貿易和經濟不確定性之下仍有韌性。不過，密西根大學長期消費者信心調查的最新數據顯示，由於預期未來通膨升溫，消費者信心已轉壞。芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算9月降息的機率為87%，低於周四的92%。
法人表示，主計總處公布台灣GDP及CPI數據良好、9月鋼價報價調漲、澤倫斯基18日與川普及歐盟多個領袖會談和平協議、PCB族群表現亮眼、本周三有自動化機器人展覽、技術面維持強勢，帶動台股創下收盤新高。
