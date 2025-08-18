快訊

剛出院又傳昏倒…前總統夫人吳淑珍返家身體虛 陳致中憂心曝現況

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

聽新聞
0:00 / 0:00

多項利多加持！台指期創新高 上漲129點收24,426點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

台指期18日以24,199點開出，終場收在24,426點，上漲129點，漲幅0.53%。另外，台積電期收平盤1,180元，電子期小漲0.6%，中型100期貨小漲0.99%。

美國商務部周五公布，美國7月零售銷售較6月小幅成長0.5%，可見消費支出在貿易和經濟不確定性之下仍有韌性。不過，密西根大學長期消費者信心調查的最新數據顯示，由於預期未來通膨升溫，消費者信心已轉壞。芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算9月降息的機率為87%，低於周四的92%。

法人表示，主計總處公布台灣GDP及CPI數據良好、9月鋼價報價調漲、澤倫斯基18日與川普及歐盟多個領袖會談和平協議、PCB族群表現亮眼、本周三有自動化機器人展覽、技術面維持強勢，帶動台股創下收盤新高。

延伸閱讀

普丁允保障烏安全 川普要烏放棄克里米亞

盧比歐：川普會已獲進展 足以促成美與烏歐會談

澤倫斯基今赴白宮會川普！3大重點一次看 割地止戰是談判焦點

澤倫斯基：以目前前線為和平談判基礎

相關新聞

多項利多加持！台指期創新高 上漲129點收24,426點

台指期18日以24,199點開出，終場收在24,426點，上漲129點，漲幅0.53%。另外，台積電期收平盤1,180元...

台指期 多方量價結構

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加2,601口至4,216口，其中外資淨空單減少172口至34,207口；十大交...

期貨商論壇／永續期 穩中透強

美國公布7月CPI年增率符合市場預期、核心CPI略高於前值、PPI則明顯高於預期，台股呈現高檔震盪趨堅的格局。雖數據顯示...

期貨商論壇／黃金期 留意風險

美國7月CPI年增率2.7%，低於市場預期，非農就業人數7.3萬人，失業率4.2%，顯示就業市場穩定，然PPI高於市場預...

金像電、南電 認購夯

AI驅動高層數PCB需求爆發，高階CCL供不應求，金像電（2368）及南電（8046）受惠帶動業績成長。權證發行商表示，...

中興電、華城 四檔搶鏡

台電的電網韌性建設計畫蘊含配電、輸電乃至綠電儲能、併網與新增變壓站等工程，將為重電廠商帶來長期穩定商機。中興電（1513...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。