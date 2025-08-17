中興電、華城 四檔搶鏡

台電的電網韌性建設計畫蘊含配電、輸電乃至綠電儲能、併網與新增變壓站等工程，將為重電廠商帶來長期穩定商機。中興電（1513）與華城（1519）可望受惠。

中興電受惠台電強韌電網計畫，為國內唯一可生產345kV超高壓GIS廠商，2025年來幾乎每月營收皆繳出創新高佳績。目前在手訂單量約365億元，訂單能見度達2026年，除台電訂單外，統包工程及美重電市場是另一動能，統包工程目前已取得大潭、台中等電廠改建相關統包工程，離岸風電3-1期亦有取得工程標案。

中興電第3季營收估將低於預期，主因工程設備拉貨差異時點所導致，預期季底拉貨動能提升，今年預估新接訂單規模達200億元，潛在案件包含儲能工程、台中燃氣設備及離岸風電統包工程訂單。台電拉貨遞延情形在今年下半年改善後，營運將在2026年持續創高，預期毛利率水準將逐季改善。

華城受惠綠能政策發展趨勢不變，加上台電強化電網計畫的實施，帶動變壓器、配電盤等產品需求成長。今年訂單已經在手，預期外銷比重將持續擴大，將依照客戶需求增加產能，並掌握交期變化，外銷成長來自於美國基礎建設法案和削減通膨法案等。

華城7月合併營收達22.36億元，年增11.59％；累計今年前七月合併營收127.3億元，年增31.42％，雙雙創同期新高。台電強韌電網計劃、全球能源轉型、2050年淨零減排、美國電力基礎建設及AI產業 ，是華城今年營收及獲利持續成長的主要動能。

看好中興電、華城的投資人，可挑選中長天期權證，連結中興電的相關權證包括中興電中信4B購01（079503）、中興電兆豐4C購01（062118）；華城相關權證有華城中信51購01（088039）、華城統一54購01（071900）。