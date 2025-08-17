快訊

對號票擠不上車 高鐵自由座擬尖峰限量

聯合報社論／不准疑美！賴政府踩著關稅慘業表忠

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／上品 挑中長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

上品（4770）大陸第2季業務營收獲利提升，整體半導體業積極擴展先進製程，有助支撐利潤率表現；台灣業務受惠台系晶圓廠客戶新廠計畫，疊加化學廠槽車訂單挹注；美國業務因周邊化學品廠海外設廠趨勢帶動槽車訂單需求，台系晶圓廠美訂單於第4季開始認列。

上品第3季營收獲利將成長，因台系晶圓廠客戶建廠計畫陸續出貨；在美國大而美法案背景下，台系晶圓廠客戶將加速美國建廠，將帶動上品2026年營運上修空間。考量認列時程將提前帶動美國地區營收，將使美國為營收成長最高地區。

投資人可挑選價外15%以內中長天期權證，如上品國泰53購01（031455）、上品凱基52購01（085912）。（國泰證券提供、記者廖賢龍整理）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 美國 晶圓廠

延伸閱讀

連續減持美債後 中國6月罕見增持 總額列全球第3

債券噴出去了…Fed降息預期升溫！8月高息債ETF成投資焦點 法人點名五大強棒

晟銘電、富世達 挑長天期

晶技、啟碁 押寶長天期

相關新聞

台指期 多方量價結構

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加2,601口至4,216口，其中外資淨空單減少172口至34,207口；十大交...

期貨商論壇／永續期 穩中透強

美國公布7月CPI年增率符合市場預期、核心CPI略高於前值、PPI則明顯高於預期，台股呈現高檔震盪趨堅的格局。雖數據顯示...

期貨商論壇／黃金期 留意風險

美國7月CPI年增率2.7%，低於市場預期，非農就業人數7.3萬人，失業率4.2%，顯示就業市場穩定，然PPI高於市場預...

金像電、南電 認購夯

AI驅動高層數PCB需求爆發，高階CCL供不應求，金像電（2368）及南電（8046）受惠帶動業績成長。權證發行商表示，...

中興電、華城 四檔搶鏡

台電的電網韌性建設計畫蘊含配電、輸電乃至綠電儲能、併網與新增變壓站等工程，將為重電廠商帶來長期穩定商機。中興電（1513...

南亞、台特化 押逾90天

台股近日盤堅攻高，盤面上資金偏好題材個股，其中南亞（1303）、台特化（4772）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。