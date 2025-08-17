全民權證／上品 挑中長天期

上品（4770）大陸第2季業務營收獲利提升，整體半導體業積極擴展先進製程，有助支撐利潤率表現；台灣業務受惠台系晶圓廠客戶新廠計畫，疊加化學廠槽車訂單挹注；美國業務因周邊化學品廠海外設廠趨勢帶動槽車訂單需求，台系晶圓廠美訂單於第4季開始認列。

上品第3季營收獲利將成長，因台系晶圓廠客戶建廠計畫陸續出貨；在美國大而美法案背景下，台系晶圓廠客戶將加速美國建廠，將帶動上品2026年營運上修空間。考量認列時程將提前帶動美國地區營收，將使美國為營收成長最高地區。

投資人可挑選價外15%以內中長天期權證，如上品國泰53購01（031455）、上品凱基52購01（085912）。（國泰證券提供、記者廖賢龍整理）

