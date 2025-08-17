全民權證／保瑞 兩檔活力旺

保瑞（6472）整合集團資源，擁有橫跨大小分子、垂直布局研發到量產的CDMO產能與營運利基。今年上半年CDMO業務不含大分子新增1.38億元美金的在手訂單，創下歷史新高。

其中，Maple Grove廠區已有藥廠逐步簽約，馬里蘭州無菌針劑廠Flex Pro產線今年9月承接量產客戶，加拿大廠高效能皮膚科藥物充填產線擴產完畢。

保瑞透過收購取得美國在地生產量能，包括口服固體劑型年產能35億個單位的Upsher-Smith 生產基地，以及無菌針劑廠，與新入主泰福旗下具生物藥商業化能力的聖地牙哥廠。

投資人可挑選外15%以內的相關權證，如保瑞元富52購01（070795）、保瑞元大4C購05（082995）。（元富證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。