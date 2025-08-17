快訊

對號票擠不上車 高鐵自由座擬尖峰限量

聯合報社論／不准疑美！賴政府踩著關稅慘業表忠

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／保瑞 兩檔活力旺

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

保瑞（6472）整合集團資源，擁有橫跨大小分子、垂直布局研發到量產的CDMO產能與營運利基。今年上半年CDMO業務不含大分子新增1.38億元美金的在手訂單，創下歷史新高。

其中，Maple Grove廠區已有藥廠逐步簽約，馬里蘭州無菌針劑廠Flex Pro產線今年9月承接量產客戶，加拿大廠高效能皮膚科藥物充填產線擴產完畢。

保瑞透過收購取得美國在地生產量能，包括口服固體劑型年產能35億個單位的Upsher-Smith 生產基地，以及無菌針劑廠，與新入主泰福旗下具生物藥商業化能力的聖地牙哥廠。

投資人可挑選外15%以內的相關權證，如保瑞元富52購01（070795）、保瑞元大4C購05（082995）。（元富證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

保瑞

延伸閱讀

天津1住戶半夜砌牆 把1樓200平米公共區「圈成自己家」

台光電、台燿 四檔閃亮

統一證挺入門PRO級權證

保瑞、貿聯 押逾四個月

相關新聞

台指期 多方量價結構

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加2,601口至4,216口，其中外資淨空單減少172口至34,207口；十大交...

期貨商論壇／永續期 穩中透強

美國公布7月CPI年增率符合市場預期、核心CPI略高於前值、PPI則明顯高於預期，台股呈現高檔震盪趨堅的格局。雖數據顯示...

期貨商論壇／黃金期 留意風險

美國7月CPI年增率2.7%，低於市場預期，非農就業人數7.3萬人，失業率4.2%，顯示就業市場穩定，然PPI高於市場預...

金像電、南電 認購夯

AI驅動高層數PCB需求爆發，高階CCL供不應求，金像電（2368）及南電（8046）受惠帶動業績成長。權證發行商表示，...

中興電、華城 四檔搶鏡

台電的電網韌性建設計畫蘊含配電、輸電乃至綠電儲能、併網與新增變壓站等工程，將為重電廠商帶來長期穩定商機。中興電（1513...

南亞、台特化 押逾90天

台股近日盤堅攻高，盤面上資金偏好題材個股，其中南亞（1303）、台特化（4772）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。